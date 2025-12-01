Kicillof redobla la presión por la Ley de Financiamiento y acusa a Milei de un "asedio financiero ilegal"

En un clima de tensión política y fiscal creciente, Axel Kicillof volvió a confrontar con el Gobierno nacional al advertir que la Provincia de Buenos Aires atraviesa “una situación de excepción” por lo que definió como un “asedio financiero ilegal” impulsado por la administración de Javier Milei. El mandatario acusó a la Nación de quitarle “recursos obligatorios”, frenar transferencias esenciales y excluirlo deliberadamente de reuniones de coordinación.