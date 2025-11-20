Axel Kicillof volvió a cuestionar el acuerdo comercial con EEUU y pidió priorizar la producción nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, renovó este jueves sus críticas al acuerdo comercial con Estados Unidos. Durante el acto por el Día de la Soberanía Nacional, realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el mandatario reiteró que la Argentina debe “defender la producción y el trabajo argentino” antes de avanzar con cualquier entendimiento internacional.