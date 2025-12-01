Juan Sebastián Verón agradeció el respaldo de Milei, negó especulaciones políticas y denunció amenazas de la AFA

Presiones e intimidaciones

En sus declaraciones, el presidente del “Pincha” apuntó directamente a la conducción de la AFA y habló de un clima hostil. “No tengo nada en contra de nadie, pero si veo una situación y tengo que elevar una crítica, lo hago. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué ante el acto viene otro seguido para ponerte el pie en la cabeza y amenazarte? Esa parte no la entiendo”, denunció.