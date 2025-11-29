“Es producto de una decadencia”: Mauricio Macri fulminó a “Chiqui” Tapia en medio del escándalo de la AFA con Estudiantes de La Plata

En medio del conflicto entre Estudiantes de La Plata y la AFA, Mauricio Macri instaló su voz en el debate. El expresidente criticó de manera directa la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia y utilizó una frase que rápidamente se viralizó. “Chiqui es producto de una decadencia”, expresó en una entrevista la noche del lunes.