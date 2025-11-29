“Es producto de una decadencia”: Mauricio Macri fulminó a “Chiqui” Tapia en medio del escándalo de la AFA con Estudiantes de La Plata

En medio del conflicto entre Estudiantes de La Plata y la AFA, Mauricio Macri instaló su voz en el debate. El expresidente criticó de manera directa la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia y utilizó una frase que rápidamente se viralizó. “Chiqui es producto de una decadencia”, expresó en una entrevista la noche del lunes.
Sus declaraciones aparecieron horas después del fallo disciplinario que castigó con seis meses de suspensión a Juan Sebastián Verón y con dos fechas a 11 futbolistas del “Pincha” por el pasillo de espaldas realizado a Rosario Central, en rechazo al título anual otorgado sorpresivamente por la AFA al club rosarino.
Consultado por el estado de la competencia local, Macri describió un panorama crítico. “Algo tan apasionante y lindo como es el fútbol hoy está sumergido en la oscuridad”, lamentó.
Al profundizar en las causas, habló de un deterioro acumulado. “Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero y Latinoamérica entera. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”, afirmó.
El exmandatario también vinculó este escenario con la salida de Julio Grondona y la crisis global de FIFA. “Chiqui Tapia es un producto de una decadencia, del final de Grondona y todo el despelote de la FIFA. Todo eso eclosionó”, sentenció.
Las críticas de Macri llegaron inmediatamente después de que el Tribunal de Disciplina difundiera una resolución contundente contra Estudiantes. Según el texto oficial:
- Verón fue suspendido seis meses.
- Once futbolistas recibieron dos fechas de sanción por la conducta en el pasillo.
- El capitán Santiago Núñez tiene prohibido ejercer el rol durante tres meses.
- El club fue multado.
- Los restantes dirigentes quedaron bajo evaluación para determinar si les corresponde alguna medida adicional.
Las suspensiones para los jugadores comenzarán a contarse en el próximo torneo, decisión que busca evitar alterar la recta final del campeonato en curso.
Un enfrentamiento que viene de antes
Aunque sus palabras vuelven a tomar relevancia ahora, Macri ya había cuestionado severamente a Tapia en noviembre pasado, horas después del triunfo electoral de Javier Milei.
“La AFA ha hecho cosas populistas aberrantes, como suspender descensos y sumar equipos a Primera División. No existe la competencia, la meritocracia ni el Fair Play. Lo que hizo Tapia es imperdonable”, expresó entonces.
Tapia respondió con una frase que también quedó marcada.
“Acá les habla el imperdonable, por si alguno no me conoce. El fútbol argentino está muy bien. Que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años”, aseguró.
Hoy, en medio del escándalo por el pasillo, las sanciones, las sospechas sobre boletines y la intervención pública de funcionarios del Gobierno, las declaraciones de Macri se suman a un clima en el que el fútbol argentino atraviesa uno de sus momentos más convulsionados de los últimos años.