¿Lo quiere de vuelta? La verdadera razón por la que Wanda Nara volvió a publicar sus fotos con Icardi

No hay diálogo directo entre las mujeres que pasaron –o pasan– por la vida de Mauro Icardi. Pero la historia se va construyendo en un especie de contrapunteo en el que ambas hacen sus aportes. La semana pasada Suárez estuvo en el ciclo de Moria Casán y allí contó cómo empezó su relación con el futbolista. Pero a Wanda –y al público en general– no le cerraron las cuentas y empezó a despejar incógnitas.