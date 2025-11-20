¿Lo quiere de vuelta? La verdadera razón por la que Wanda Nara volvió a publicar sus fotos con Icardi

Mientras la “China” Suárez presenta su nueva película en una ronda de prensa que incluye entrevistas con los principales medios, Wanda Nara se encarga de dejar en claro algunas cosas. Es que a la conductora de Master Chef Celebrity no le gustan las versiones alteradas de su propia historia y por eso tomó una polémica decisión en sus redes sociales.
No hay diálogo directo entre las mujeres que pasaron –o pasan– por la vida de Mauro Icardi. Pero la historia se va construyendo en un especie de contrapunteo en el que ambas hacen sus aportes. La semana pasada Suárez estuvo en el ciclo de Moria Casán y allí contó cómo empezó su relación con el futbolista. Pero a Wanda –y al público en general– no le cerraron las cuentas y empezó a despejar incógnitas.
Las versiones de la “China” Suárez y Wanda Nara no coinciden
Cuando Wanda Nara ya denunciaba una infidelidad por parte de Icardi y algunos contactos con la “China”, su matrimonio no estaba ni cerca de terminarse. Es que el primer encuentro entre la actriz y el futbolista se dio en el 2021 en París, mientras la “China” grababa una película en Madrid con Álvaro Morte (El Profesor de “La Casa de Papel”).
En el programa de Moria, la “China” contó cómo fue ese primer encuentro. “Él estaba separado de la casa, no se sabía públicamente”, dijo. También contó que el primer contacto online fue un mensaje que Icardi le envió haciendo referencia a su boca. “Fue en un momento de mi vida en que yo estaba bajo tierra”, recordó.
“Llegó, me impactó, yo no sabía que era tan alto”, dijo sobre su encuentro en la suite de un hotel. “Mauro llega a un lugar y es imposible no verlo, es muy llamativo, y ahí se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, detalló en la entrevista la “China”. Después de ese episodio, contó que pasaron tres años sin volver a hablarse.
Wanda Nara desarchivó sus fotos con Icardi
Aunque muchos creían que Wanda había eliminado las fotos que tenía junto a Icardi en su cuenta de Instagram, lo cierto es que la empresaria guardó las pruebas y no hizo más que ocultar las fotos a sus seguidores. Por eso en cuanto escuchó las versiones de Suárez, quiso dejar muy en claro que no fue así como ocurrieron los hechos.
Al volver a mostrar sus posteos, las fechas de las imágenes quedaron expuestas otra vez. En ese dato, miles de seguidores de Wanda pudieron ver que en la fecha en que se dio el encuentro, la pareja con Icardi todavía seguía intacta. Sin embargo, el periodista de espectáculos Guido Zaffora aseguró que fue Icardi quien le dijo a Suárez que en ese momento estaba separado.
En el perfil de Wanda Nara de Instagram (@wanda_nara), pueden leerse claramente las fechas y sus publicaciones hechas en 2021, al menos, no esbozaban ningún signo de separación.