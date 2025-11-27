San Lorenzo cambia de manos: la oposición encabezará la comisión transitoria

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años y la situación entró en una fase decisiva. En los últimos días, dirigentes del club mantuvieron reuniones con Claudio "Chiqui" Tapia y lograron convencerlo de avanzar con una propuesta concreta: la conformación de una comisión transitoria, respaldada por avales económicos para afrontar de inmediato las deudas más urgentes y el pedido de quiebra, y sin la presencia de Marcelo Moretti, actual presidente.
La estructura presentada ante Tapia tiene como figura central a Sergio Constantino, vocal opositor y candidato que finalizó tercero en las últimas elecciones. A él se sumaría Cristian Evangelista, también opositor e integrante de la Comisión Directiva vigente. Un aspecto determinante es que en este armado no habrá dirigentes de peso del oficialismo, lo que expone un quiebre político profundo dentro del club y un giro drástico en la conducción.
La próxima semana sería clave para sellar el cambio. Tapia impulsaría una reunión de Comisión Directiva en la que se esperan renuncias masivas. Ese movimiento generaría una acefalía formal y habilitaría la creación inmediata de la comisión transitoria, cuyo tiempo de gestión quedará bajo la órbita de la AFA. El objetivo del nuevo esquema es estabilizar al club en medio de una crisis económica y política marcada por deudas significativas y un pedido de quiebra. Reordenar la institución y garantizar gobernabilidad serán las prioridades antes de definir la fecha de nuevas elecciones.
En paralelo, el plantel profesional también recibió definiciones: entrenará hasta el 5 de diciembre y volverá al trabajo el 27 de enero, con la mira puesta en la triple competencia de 2026.