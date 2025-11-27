San Lorenzo cambia de manos: la oposición encabezará la comisión transitoria

La próxima semana sería clave para sellar el cambio. Tapia impulsaría una reunión de Comisión Directiva en la que se esperan renuncias masivas. Ese movimiento generaría una acefalía formal y habilitaría la creación inmediata de la comisión transitoria, cuyo tiempo de gestión quedará bajo la órbita de la AFA. El objetivo del nuevo esquema es estabilizar al club en medio de una crisis económica y política marcada por deudas significativas y un pedido de quiebra. Reordenar la institución y garantizar gobernabilidad serán las prioridades antes de definir la fecha de nuevas elecciones.