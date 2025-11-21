Secciones
Sin harina ni azúcar: el budín de zanahoria y manzana más saludable y fácil, ideal para acompañar el mate

Se hace en minutos, no lleva harina ni azúcar refinada y es perfecto para quienes buscan algo dulce sin descuidar la alimentación.

Sin harina ni azúcar: el budín de zanahoria y manzana más saludable y fácil, ideal para acompañar el mate
Hace 2 Hs

Los postres y recetas dulces suelen ser la tentación de muchos, pero dentro del universo de la cocina saludable existen alternativas deliciosas que no requieren harina ni azúcar. Una de ellas es el budín de manzana y zanahoria, una preparación que sorprende por su sabor, su textura húmeda y lo simple que es de hacer.

Este budín, ideal para acompañar el mate, combina dos ingredientes clásicos de la pastelería: la manzana y la zanahoria. Juntas forman un mix nutritivo, bajo en calorías y con una esponjosidad que no tiene nada que envidiarle a las versiones tradicionales.

¿Qué se necesita para preparar este budín saludable?

Para obtener un budín firme, húmedo y sabroso, se utilizan solo unos pocos ingredientes:

- Dos manzanas

- Dos zanahorias

- Una taza de harina de avena

- Dos huevos

- Miel

- Una cucharadita de polvo para hornear

- Opcional: almendras y nueces picadas para aportar textura y sabor

La combinación de frutas y vegetales convierte a este budín en una opción nutritiva, rica en fibra y apta para quienes desean evitar harinas refinadas.

Paso a paso

La preparación lleva apenas unos minutos y no requiere experiencia previa en pastelería. Solo hay que seguir estos pasos:

Paso 1: integrar los ingredientes base

Rallar las dos manzanas y las dos zanahorias. Unirlas en un bowl y agregar los huevos. Batir hasta obtener una mezcla homogénea con los tres elementos bien integrados.

Paso 2: sumar la harina de avena

Incorporar lentamente la harina de avena y mezclar. Añadir la cucharadita de polvo para hornear y la miel.

Quienes prefieran otro endulzante -natural o dietético- pueden reemplazarla sin problema.

Paso 3: preparar el molde y el horno

Dejar reposar la mezcla unos minutos mientras se precalienta el horno a 180°C.

Rociar una budinera con aceite vegetal en aerosol y verter la preparación.

Paso 4: agregar frutos secos y hornear

Distribuir almendras o nueces picadas por encima (si se desea) y llevar al horno durante 15 a 25 minutos, hasta que el budín esté cocido.

Paso 5: desmoldar y disfrutar

Retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar. Está listo para acompañar el mate, el café o una merienda nutritiva.

