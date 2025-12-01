Por qué hoy se conmemora el Día Mundial del Sida y cómo se vive en Tucumán

Desde 1988, el 1° de diciembre se convirtió en un día para ponerle rostro y voz a la lucha contra el VIH, un espacio de memoria, prevención y derechos. Este año, Tucumán se suma con una jornada de testeo rápido y consejería en Plaza Urquiza (de 9 a 16), donde profesionales y organizaciones buscarán acercar información y derribar prejuicios. Mientras el país todavía enfrenta altos porcentajes de diagnósticos tardíos, la conmemoración invita a reflexionar sobre lo que se ha avanzado y lo que aún falta.
La elección de esta fecha llegó en 1988 como una respuesta global urgente a un virus que avanzaba en silencio, entre la desinformación, el miedo y la falta de políticas públicas. No obstante, la iniciativa surgió un año antes, en 1987, cuando dos oficiales de información del programa de VIH de la Organización Mundial de la Salud (OMS) propusieron dedicar una fecha internacional a visibilizar el impacto del sida.
La elección del 1º de diciembre no fue casual sino que buscaba ubicarse en un momento de alta atención mediática -tras las elecciones estadounidenses y antes de las fiestas de fin de año- para garantizar que la problemática no quedara relegada.
Cuando se celebró por primera vez, ya se estimaban entre 90.000 y 150.000 personas infectadas en el mundo. Ese día, además, fue el primer día internacional dedicado a una enfermedad, un gesto simbólico que buscó dejar claro que el sida no era un asunto aislado, sino una emergencia sanitaria, social y humana que exigía respuestas multilaterales.
Un día para recordar, prevenir y exigir derechos
Desde entonces, cada 1 de diciembre se convirtió en una fecha que articula diversos ejes: memoria, reconocimiento, prevención y reclamo. El objetivo es múltiple:
- Recordar a quienes murieron por enfermedades vinculadas al sida, en un tiempo en el que el acceso al diagnóstico era limitado y los tratamientos todavía no existían.
- Acompañar y visibilizar a quienes viven con VIH, muchas veces atravesados por el estigma, la discriminación o el silencio social.
- Generar conciencia pública sobre la transmisión del virus, sus formas de prevención, el acceso a tratamientos y los derechos que asisten a cada persona.
- Exigir políticas públicas firmes que garanticen testeo, atención integral, acceso universal a antirretrovirales y educación sexual.
- Reconocer los avances médicos, que permiten hoy que una persona con VIH, en tratamiento, lleve una vida larga y saludable. Esto refuerza el mensaje de que el diagnóstico temprano es clave.
Cada año, además, se define un lema internacional que orienta las campañas globales y locales, enfocadas en derribar barreras, fortalecer sistemas de salud y promover la igualdad de acceso. El de este 2025 es: “superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida”.
Prevención, testeo y acción en territorio
En Tucumán, la conmemoración de este día estará marcada por una campaña integral impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en articulación con el Sistema Provincial de Salud. La provincia se suma así al enfoque que hoy domina las estrategias internacionales de pasar del recuerdo a la acción concreta, acercando servicios y derribando prejuicios.
Este lunes y martes, en Plaza Independencia, se realizará una jornada abierta de testeo rápido y gratuito de VIH, a cargo de equipos de salud capacitados. La prueba será voluntaria, anónima y confidencial, sin requisitos previos: no se solicitará DNI, no es necesario ayuno y el resultado se obtiene en apenas 30 minutos.
Junto al testeo, el municipio organizó espacios de consejería individual, donde profesionales brindarán información sobre prevención combinada, uso correcto de preservativos, acceso a tratamientos y derechos de las personas con VIH. También se entregarán preservativos, folletos informativos y se desarrollarán breves talleres abiertos para quienes quieran hacer consultas.
Además de esta acción central, el sistema provincial de salud viene llevando adelante jornadas de actualización para equipos médicos, coordinando estrategias intermunicipales y reforzando protocolos de prevención ante nuevas realidades epidemiológicas. El fortalecimiento del primer nivel de atención, la capacitación continua y el trabajo territorial son hoy pilares de la respuesta provincial.
Por qué la prevención sigue siendo urgente
Aunque las terapias actuales permiten que las personas con VIH tengan una expectativa de vida comparable a la de la población general, los desafíos siguen siendo importantes: en Argentina, aún un porcentaje significativo de diagnósticos se realiza en etapas avanzadas, lo que dificulta el tratamiento oportuno y aumenta el riesgo de transmisión.
La falta de información, el miedo al resultado, el estigma y los prejuicios todavía funcionan como barreras para que muchas personas se acerquen a testearse. Por eso, la campaña de este año en Tucumán apunta a derribar esos obstáculos con la idea de acercar el diagnóstico al espacio público, acompañar a quienes se testean y recordar que el VIH hoy es una infección crónica tratable, no un destino fatal.
El Día Mundial del Sida, desde su origen, no fue pensado solo para expertos, gobiernos o sistemas de salud. Su propósito es social: poner a circular información confiable, impulsar conversaciones, acompañar a quienes viven con VIH y garantizar que ninguna persona quede afuera del derecho a saber y a cuidarse.
A 37 años de su creación, la efeméride mantiene su sentido original, pero lo actualiza: ya no se trata solo de recordar lo ocurrido, sino de actuar para que lo que ocurrió no vuelva a repetirse.