Por qué hoy se conmemora el Día Mundial del Sida y cómo se vive en Tucumán

Desde 1988, el 1° de diciembre se convirtió en un día para ponerle rostro y voz a la lucha contra el VIH, un espacio de memoria, prevención y derechos. Este año, Tucumán se suma con una jornada de testeo rápido y consejería en Plaza Urquiza (de 9 a 16), donde profesionales y organizaciones buscarán acercar información y derribar prejuicios. Mientras el país todavía enfrenta altos porcentajes de diagnósticos tardíos, la conmemoración invita a reflexionar sobre lo que se ha avanzado y lo que aún falta.