Nueve técnicas de estudio que funcionan, según especialistas en orientación académica

Se acerca la temporada de parciales y finales, y muchos universitarios ya sienten la presión del cierre del año académico. Estudiar mucho no siempre es estudiar bien, y esa diferencia se nota justo ahora, cuando el tiempo rinde menos y la concentración parece más frágil.
La buena noticia es que existen métodos concretos, probados y fáciles de aplicar que permiten estudiar mejor. Educaweb (revista especializada en orientación académica y profesional) reunió una guía con técnicas que especialistas consideran efectivas para estudiantes de todos los niveles.
En un escenario que exige cada vez más autonomía, comprensión profunda y organización, estas herramientas pueden marcar el salto entre estudiar “a la fuerza” y estudiar de manera verdaderamente estratégica. La propuesta apunta a jóvenes que quieren ordenarse, concentrarse y rendir con mayor seguridad. En Educaweb enfatizan que no existe una fórmula única: lo más eficaz es combinar recursos y ajustar las técnicas al estilo de cada estudiante.
Las 9 técnicas más eficaces según la guía de Educaweb
1. Reelaboración de apuntes
La guía plantea que volver a escribir los apuntes, completarlos y ordenarlos permite transformar lo trabajado en clase en una herramienta clara y útil. Sugiere reorganizar la información, destacar palabras clave con moderación, e incorporar gráficos o tablas para una lectura más ágil.
2. Lectura comprensiva
Se indica que leer de manera pausada y consciente ayuda a entender el contenido y a relacionarlo con conocimientos previos. Recomiendan dividir los textos largos en partes y apoyarse en diccionarios u otras herramientas cuando sea necesario.
3. Resúmenes
Educaweb señala que sintetizar los temas en párrafos cortos facilita el repaso y la retención. La presentación debe ser clara, ya sea a mano o en computadora, usando recursos visuales para jerarquizar ideas.
4. Fichas de estudio (flashcards)
Las tarjetas son útiles para memorizar conceptos, definiciones o fechas. La recomendación es elaborarlas de manera personal (a mano o con aplicaciones digitales) para reforzar el aprendizaje.
5. Grabación de audios
Según la guía de Educaweb, grabar la lectura de los apuntes y escucharlos repetidamente puede ser una herramienta eficaz para quienes aprenden mejor por vía auditiva. También sugieren complementar con podcasts o contenidos sonoros relacionados.
6. Esquemas y mapas conceptuales
Los especialistas destacan que los organizadores gráficos permiten visualizar temas, jerarquías y relaciones entre ideas. Mencionan herramientas como Genially, Miro o Canva para quienes prefieran hacerlos en formato digital.
7. Reglas de asociación
Se afirma que las técnicas mnemotécnicas ayudan a memorizar información compleja asociándola con datos más familiares. Se mencionan ejemplos como acrósticos, historias inventadas o asociaciones de palabras.
8. Explicación oral
La guía indica que explicar un tema con palabras propias, ya sea a otra persona o en voz alta, permite detectar qué contenidos están claros y cuáles requieren un refuerzo.
9. Ejercicios y exámenes modelo
Finalmente, Educaweb subraya que practicar con evaluaciones reales o simuladas es clave para identificar errores, ganar seguridad y revisar los puntos débiles antes de un examen.
Desde Educaweb remarcan que estudiar de manera eficiente no depende solo de la cantidad de horas, sino del uso de herramientas adecuadas. Recomiendan que cada estudiante pruebe distintas técnicas, explore combinaciones y elija las que mejor se ajusten a sus necesidades. Con una estrategia clara, el proceso de estudio puede volverse más organizado, menos frustrante y mucho más efectivo.