¿Comprometidos? El lujoso anillo de brillantes que Icardi le regaló a la “China” Suárez

Dos semanas después de que Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi hablaran de compromiso en la televisión argentina, el futbolista sorprendió a su pareja con un enorme anillo de brillantes. Aunque no lo anunciaron públicamente, todo parece indicar que Icardi pudo haber cambiado de opinión respecto a lo que había declarado sobre el casamiento en el programa de Mario Pergolini.
La publicación que hizo la “China” Suárez en su cuenta de Instagram y a la que Icardi se sumó como colaborador superó ya el medio millón de seguidores. “Feliz primer año mi amor!”, escribió la actriz como pie de un carrousel de fotos que compartió por el aniversario de pareja. Tal como habían contado en “Otro día perdido”, el 29 de noviembre cumplían el primer año juntos.
El enorme anillo de brillantes de la “China” Suárez
En cada una de las fotos que compartió en su cuenta de Instagram –@sanrejaponesa–, Suárez hizo gala del amor que se tienen con Mauro Icardi. Por eso, más allá de las felicitaciones que le hizo llegar a su pareja vía redes sociales, mostró también el enorme y tierno obsequio que recibió. Es que, además del anillo, Icardi tuvo un tierno gesto.
La caja negra aterciopelada, demasiado grande para un anillo y demasiado pequeña para un collar, fue el objeto destacado en la mayoría de las fotos que compartieron. Pero no llegó sola, sino que Icardi se la entregó como parte de un regalo mayor. Acompañando el pequeño objeto cúbico le obsequió una enorme caja con un ramo de rosas rojas unidas con un lazo del mismo color.
Las flores hicieron juego con el gran árbol de Navidad que ya tienen armado en el living de su hogar en Estambul. Encima del ramo, Icardi dejó una dedicatoria escrita a mano: “Feliz aniversario mi amor!”, escribió él también. El enorme arreglo floral sirvió de fondo para que la caja de terciopelo negro, reposada encima, contrastara con el rojo intenso de las rosas.
La “China” Suárez e Icardi, ¿comprometidos?
Suárez aprovechó para mostrarse en fotos tiernas con Icardi, abrazados y dándose besos. Como últimas fotos del posteo, extendió su mano hacia adelante y por encima de la caja de rosas para mostrar el enorme anillo que le cubría el dedo anular. Por eso de inmediato la publicación se interpretó como una pedida de mano.
Es que Icardi había anunciado en “Otro día perdido” que sí tenían ganas de casarse, pero que todavía no era el momento. “Te vas a casar. Acordate que te vas a casar”, le dijo Pergolini al futbolista del Galatasaray, a lo que el futbolista no respondió con una negativa. Por el contrario, dijo que primero debía esperar a que finalizara el juicio de divorcio con Wanda Nara.