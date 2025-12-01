¿Comprometidos? El lujoso anillo de brillantes que Icardi le regaló a la “China” Suárez

Es que Icardi había anunciado en “Otro día perdido” que sí tenían ganas de casarse, pero que todavía no era el momento. “Te vas a casar. Acordate que te vas a casar”, le dijo Pergolini al futbolista del Galatasaray, a lo que el futbolista no respondió con una negativa. Por el contrario, dijo que primero debía esperar a que finalizara el juicio de divorcio con Wanda Nara.