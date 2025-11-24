¿Mintió? La China Suárez dijo que tomó vino por primera vez con Mauro Icardi, pero el archivo la contradice

La China Suárez volvió a convertirse en tema central de conversación en las redes sociales. Esta vez, no por un estreno o por un nuevo proyecto profesional, sino por un brindis romántico con Mauro Icardi que, en cuestión de horas, abrió un inesperado capítulo del archivo digital.
A pocos días de celebrar su primer aniversario como pareja, Suárez e Icardi disfrutan de su presente en Turquía, entre viajes, momentos íntimos y una actividad que, según ella, nunca había experimentado: tomar vino. En sus historias de Instagram, la actriz compartió imágenes de una velada en la que se la ve con una copa de tinto en la mano y la frase: “Salud, celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto”. A esto se sumó una foto replicada por el futbolista, quien la describió como “Mi princesa @sangrejaponesa”, reforzando la postal de complicidad y cariño.
Pero la escena, que despertó ternura entre sus seguidores, duró poco como “primera vez”. La memoria colectiva de internet hizo lo suyo y, casi de inmediato, circularon videos y capturas de 2019 que mostraban a una China ya familiarizada con el vino durante su relación con Benjamín Vicuña. Aquella vez, la pareja había viajado a Mendoza para una escapada romántica entre bodegas, tours gastronómicos y paisajes de montaña. Suárez registró esos días con varias publicaciones: abrazos con Vicuña en una cava rodeada de botellas, agradecimientos por compartir “la pasión por el vino y la gastronomía” y hasta una frase que hoy vuelve a escena: “Creo que maduré porque por primera vez me gusta el vino”.
El contraste entre ambas historias no pasó desapercibido para los internautas, que reaccionaron con humor, sorpresa y críticas en la red social X. “No resiste archivo”; “Qué payasa”; “Ella es chiquita y tienen que enseñarle de nuevo”; “No se le ocurre nada nuevo”; “Es un delirio lo que hace”; “Falta que diga que es su primer novio”; “No para de mentir esta mujer”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en el debate que se instaló alrededor del tema.
El episodio llega en un momento en el que la actriz viene revisitando públicamente distintas etapas de su vida personal. Hace pocos días, en una entrevista con Moria Casán, habló sobre el inicio de su relación con Icardi y dio su versión sobre la infidelidad que marcó su separación de Vicuña. Ahora, su relato sobre el vino reactivó otra vez el archivo, reflejando cómo cada gesto, frase o posteos de Suárez se convierten en material de análisis para una audiencia que sigue cada movimiento.