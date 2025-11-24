¿Mintió? La China Suárez dijo que tomó vino por primera vez con Mauro Icardi, pero el archivo la contradice

Pero la escena, que despertó ternura entre sus seguidores, duró poco como “primera vez”. La memoria colectiva de internet hizo lo suyo y, casi de inmediato, circularon videos y capturas de 2019 que mostraban a una China ya familiarizada con el vino durante su relación con Benjamín Vicuña. Aquella vez, la pareja había viajado a Mendoza para una escapada romántica entre bodegas, tours gastronómicos y paisajes de montaña. Suárez registró esos días con varias publicaciones: abrazos con Vicuña en una cava rodeada de botellas, agradecimientos por compartir “la pasión por el vino y la gastronomía” y hasta una frase que hoy vuelve a escena: “Creo que maduré porque por primera vez me gusta el vino”.