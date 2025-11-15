“Primero se tiene que divorciar”: la tajante respuesta de la China Suárez sobre casarse con Icardi

“Te vas a casar. Acordate que te vas a casar”, lo desafió Pergolini después de preguntarle si quería casarse. Pero Icardi respondió, en consonancia con su pareja, que primero tenía que salir el dictamen del divorcio con Nara y que esperaba la sentencia definitiva para marzo de 2026. Grande fue la sorpresa cuando, además, anunció que esperaba empezar a planear el casamiento después de eso. Suárez, por su parte, no dio una afirmativa a la casi pedida de mano, sino que dijo que era un avance para ellos porque aún no habían hablado del tema.