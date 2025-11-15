Secciones
“Primero se tiene que divorciar”: la tajante respuesta de la China Suárez sobre casarse con Icardi

Mario Pergolini obligó a la pareja a hablar de un tema sobre el que todavía no había consenso.

Icardi dejó claro que él sí quiere casarse con la China Suárez.
Hace 1 Hs

La “China” Suárez dejó claro que, así como no tiene filtros para moverse por la vida, tampoco los tiene para hablar de su historia personal. En una extensa charla con Mario Pergolini en “Otro día perdido” que incluyó también la aparición de Mauro Icardi, la actriz habló de la separación, sus hijos, sus ex parejas y de la posibilidad de casarse con su actual pareja.

Pergolini aprovechó para preguntar por los más íntimos detalles y no omitió las constantes referencias a Wanda Nara, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, como tampoco el tema de una potencial boda. Aunque las respuestas fueron en el mismo orden, primero le tocó solo a la “China” responder y después se sumó Icardi a la charla.

La “China” Suárez y Mauro Icardi se quieren casar

Sin dar nombres, pero haciendo referencia a la reciente historia del inicio de su relación con Icardi, Pergolini contó que le llamaba la atención que estuvieran en una relación complicada con dos divorcio. Pero de inmediato la “China” aprovechó para corregir a su interlocutor e informarle que ella nunca había estado casada.

Sorprendido, Pergolini dio marcha atrás y dijo creer que había estado casada con una pareja anterior. Enseguida le preguntó si alguna vez le habían propuesto matrimonio y ella respondió con una afirmativa. “Este te va a casar, el último”, arriesgó el conductor, otra vez sin esperar la refutación de la otra parte. “Bueno, se tiene que divorciar primero”, respondió Suárez.

Los planes de Icardi para casarse con la “China” Suárez

Si el público esperaba algo, era tener a la “China” e Icardi juntos en televisión. A su turno, tanto la actriz como Pergolini invitaron a Icardi a aparecer ante las cámaras y el jugador aceptó sentarse en el living junto a ellos. Una de las declaraciones más polémicas que dejó el programa del viernes fue la férrea intención del delantero del Galatasaray de volver a contraer matrimonio.

“Te vas a casar. Acordate que te vas a casar”, lo desafió Pergolini después de preguntarle si quería casarse. Pero Icardi respondió, en consonancia con su pareja, que primero tenía que salir el dictamen del divorcio con Nara y que esperaba la sentencia definitiva para marzo de 2026. Grande fue la sorpresa cuando, además, anunció que esperaba empezar a planear el casamiento después de eso. Suárez, por su parte, no dio una afirmativa a la casi pedida de mano, sino que dijo que era un avance para ellos porque aún no habían hablado del tema.

