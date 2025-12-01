Secciones
Política

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

El gobernador marcó distancia de las tensiones internas del peronismo y aclaró que la conformación del Bloque Independencia es decisión de los diputados.

NOGUERA Y JALDO. NOGUERA Y JALDO.
Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes al pacto del peronismo para la conformación del Bloque Independencia en la Cámara de Diputados de la Nación, tras el triunfo del Frente Tucumán Primero en las elecciones del 26 de octubre. Lo hizo durante una rueda de prensa en la que repasó los resultados electorales y el escenario político que se abre en el Congreso.

“El 26 de octubre los tucumanos se han podido expresar. En Tucumán votó casi el 80% del padrón: fue la provincia donde más gente fue a sufragar. Tucumán se ha diferenciado para bien de otras provincias”, remarcó el mandatario.

Jaldo aclaró que esa elevada participación fue determinante para el resultado final. “El Frente Tucumán Primero obtuvo casi 530.000 votos, casi el 51%, sacando 15 puntos de diferencia al segundo. Fue una elección muy importante”, afirmó.

La integración del bloque en Diputados

Consultado sobre la conformación del Bloque Independencia, el gobernador sostuvo que el compromiso de unidad dentro del peronismo “se cumplió”, pero aclaró que la definición sobre qué bloque integrará cada legislador “es una decisión personal” de los diputados nacionales.

“Habrá que preguntarle al diputado Javier Noguera, que fue en la lista del Frente Tucumán Primero, que el gobernador encabezó como en ningún otro lugar. Nadie puede atribuirse el derecho de decirle a un legislador a qué bloque va a pertenecer; sería una falta de respeto”, enfatizó.

Reconocimiento al trabajo territorial

Jaldo también valoró el esfuerzo realizado durante la campaña junto a quienes hoy integran la representación tucumana en el Congreso. “Con Javier hemos recorrido gran parte de la provincia; hicimos un gran esfuerzo con Gladys Medina, Elia Mansilla e incluso con el senador Juan Manzur”, señaló.

Temas Juan ManzurHonorable Cámara de Diputados de la NaciónOsvaldo JaldoMariano Javier NogueraGladys Medina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Operativo Felices Fiestas: “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro por el plan de despidos

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro "por el plan de despidos"

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

Comentarios