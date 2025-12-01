“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes al pacto del peronismo para la conformación del Bloque Independencia en la Cámara de Diputados de la Nación, tras el triunfo del Frente Tucumán Primero en las elecciones del 26 de octubre. Lo hizo durante una rueda de prensa en la que repasó los resultados electorales y el escenario político que se abre en el Congreso.
“El 26 de octubre los tucumanos se han podido expresar. En Tucumán votó casi el 80% del padrón: fue la provincia donde más gente fue a sufragar. Tucumán se ha diferenciado para bien de otras provincias”, remarcó el mandatario.
Jaldo aclaró que esa elevada participación fue determinante para el resultado final. “El Frente Tucumán Primero obtuvo casi 530.000 votos, casi el 51%, sacando 15 puntos de diferencia al segundo. Fue una elección muy importante”, afirmó.
La integración del bloque en Diputados
Consultado sobre la conformación del Bloque Independencia, el gobernador sostuvo que el compromiso de unidad dentro del peronismo “se cumplió”, pero aclaró que la definición sobre qué bloque integrará cada legislador “es una decisión personal” de los diputados nacionales.
“Habrá que preguntarle al diputado Javier Noguera, que fue en la lista del Frente Tucumán Primero, que el gobernador encabezó como en ningún otro lugar. Nadie puede atribuirse el derecho de decirle a un legislador a qué bloque va a pertenecer; sería una falta de respeto”, enfatizó.
Reconocimiento al trabajo territorial
Jaldo también valoró el esfuerzo realizado durante la campaña junto a quienes hoy integran la representación tucumana en el Congreso. “Con Javier hemos recorrido gran parte de la provincia; hicimos un gran esfuerzo con Gladys Medina, Elia Mansilla e incluso con el senador Juan Manzur”, señaló.