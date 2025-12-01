“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes al pacto del peronismo para la conformación del Bloque Independencia en la Cámara de Diputados de la Nación, tras el triunfo del Frente Tucumán Primero en las elecciones del 26 de octubre. Lo hizo durante una rueda de prensa en la que repasó los resultados electorales y el escenario político que se abre en el Congreso.