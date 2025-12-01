Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional oficializó el último refuerzo extraordinario del año para jubilados, pensionados y beneficiarios del sistema previsional, mediante el Decreto 848/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida establece el pago de un bono de $70.000, destinado a mitigar la pérdida de poder adquisitivo registrada en los haberes mínimos durante los últimos meses.
De acuerdo con la normativa, el refuerzo se aplicará a quienes perciben prestaciones contributivas administradas por la ANSES, así como a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de pensiones no contributivas, incluidas aquellas por vejez, invalidez o destinadas a madres de siete hijos o más. También quedarán alcanzadas otras prestaciones asistenciales que forman parte del esquema previsional nacional.
El decreto precisa que los beneficiarios deberán encontrarse activos en el mes en el que se liquide el refuerzo y aclara que el bono no podrá ser objeto de descuentos ni se incorporará al cálculo de otros conceptos. En el caso de las pensiones con copartícipes, el pago se considerará como si existiera un único titular, con el fin de garantizar la percepción del monto completo correspondiente.
Quienes cobran un haber equivalente o inferior al mínimo previsional garantizado accederán al total de los $70.000. Para los titulares cuyos ingresos superen ese umbral, el valor del refuerzo se ajustará de modo tal que la suma entre el haber y el bono no exceda el límite establecido por el decreto. El pago se realizará durante diciembre, en línea con la modalidad que el Gobierno viene aplicando desde comienzos de 2024.
La medida también se apoya en un diagnóstico oficial sobre el impacto de la Ley 27.609, norma que, según el texto, generó efectos adversos para los jubilados y pensionados, especialmente entre quienes tienen ingresos más bajos. En ese contexto, el Ejecutivo sostuvo que fue necesario mantener una política de refuerzos mensuales para sostener los ingresos del sector a lo largo de 2024 y 2025.
La oficialización del bono coincidió con el anuncio del último aumento anual para jubilados, pensionados y asignaciones familiares. Según lo establecido por las resoluciones 359/2025 y 361/2025, también publicadas en el Boletín Oficial, las prestaciones se actualizarán conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. El incremento aplicado para diciembre es del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre.
Con esta suba, el haber mínimo garantizado pasará a $340.879,59, mientras que el máximo ascenderá a $2.293.796,92. La base imponible mínima quedó fijada en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01. En consecuencia, los titulares que perciben el haber mínimo y reciban el bono extraordinario cobrarán en diciembre un total de $410.879,59.
En cuanto a las asignaciones familiares, las actualizaciones replicarán el mismo porcentaje aplicado al régimen previsional. También se modificaron los topes y rangos de ingresos para determinar quiénes podrán acceder al beneficio. El Gobierno informó que cualquier integrante del grupo familiar con ingresos superiores a $2.511.024 dejará automáticamente a la familia fuera del sistema, incluso si el ingreso total no supera el límite general previsto.