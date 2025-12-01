Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

El decreto precisa que los beneficiarios deberán encontrarse activos en el mes en el que se liquide el refuerzo y aclara que el bono no podrá ser objeto de descuentos ni se incorporará al cálculo de otros conceptos. En el caso de las pensiones con copartícipes, el pago se considerará como si existiera un único titular, con el fin de garantizar la percepción del monto completo correspondiente.