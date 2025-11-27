Anses oficializó el aumento de diciembre y el haber mínimo rozará los $582.000 con bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores que regirán a partir de diciembre para el sistema previsional. A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó un ajuste del 2,34%, porcentaje que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por el Indec.