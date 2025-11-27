Anses oficializó el aumento de diciembre y el haber mínimo rozará los $582.000 con bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores que regirán a partir de diciembre para el sistema previsional. A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó un ajuste del 2,34%, porcentaje que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por el Indec.
Los nuevos valores de las jubilaciones
Con esta actualización, los haberes quedan configurados de la siguiente manera:
-Haber mínimo: $340.879,59
-Haber máximo: $2.293.796,92
-Base imponible mínima para aportes: $114.808,17
-Base imponible máxima: $3.731.212,01
Además, se actualizaron los montos de la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $155.936,86, y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ubicará en $272.703,67.
Cuánto se cobrará de jubilación con bono y aguinaldo en diciembre
El mes incluye el cobro del aguinaldo y, en el caso de los haberes mínimos y la PUAM, el bono de $70.000. Así, los ingresos quedan conformados de la siguiente manera:
-Jubilación mínima: $340.879,59 + bono + aguinaldo = $581.319,38
-Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38
-PUAM: $272.703,67 + bono + aguinaldo = $479.055,5
Cuáles son los nuevos montos de las asignaciones familiares 2025
Mediante la resolución 361/2025, ANSES también actualizó los montos y los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) para las asignaciones familiares, siguiendo el mismo porcentaje de incremento aplicado al sistema previsional. Además, si un integrante del hogar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, independientemente de la suma total de ingresos.