¿Cuándo sale la segunda parte de la última temporada de Stranger Things?

El inicio del fin de Stranger Things ya está en marcha. La quinta temporada, que corresponde a su entrega final, debutó en Netflix el 26 de noviembre con sus primeros cuatro episodios. Como era previsible, la demanda del público resultó tan alta que la plataforma de streaming experimentó fallas y lentitud en los primeros minutos de su lanzamiento, un colapso similar a los ocurridos en estrenos previos de la franquicia.