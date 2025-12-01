Secciones
¿Cuándo sale la segunda parte de la última temporada de Stranger Things?

La temporada prepara una antesala explosiva para el Volumen 2, cuya llegada a la plataforma se programa para Navidad.

Hace 2 Hs

El inicio del fin de Stranger Things ya está en marcha. La quinta temporada, que corresponde a su entrega final, debutó en Netflix el 26 de noviembre con sus primeros cuatro episodios. Como era previsible, la demanda del público resultó tan alta que la plataforma de streaming experimentó fallas y lentitud en los primeros minutos de su lanzamiento, un colapso similar a los ocurridos en estrenos previos de la franquicia.

Esta primera entrega sitúa los planes de Vecna en el centro de la trama y muestra una amenaza creciente sobre Hawkins. Con ello, la temporada prepara una antesala explosiva para el Volumen 2, cuya llegada a la plataforma se programa para Navidad.

Fechas de estreno de Stranger Things

"Volumen 1″: 26 de noviembre

Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos

Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos

Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos

Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos

“Volumen 2″: 25 de diciembre

Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos

Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos

Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos

“El capítulo final”: 31 de diciembre

Episodio 8: The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) | Duración: Alrededor de 180 minutos.

¿Qué dijeron los directores de Stranger Things sobre la última temporada?

En una  entrevista de los hermanos Duffer con el medio TheWrap, adelantaron que la temporada 5 no será tan larga como la temporada 4, que dura aproximadamente 13 horas, sin embargo los episodios serán de extensión notoria.

"No creo que dure tanto", dijo Matt. "Las últimas temporadas serán más como un Retorno del Jedi , en el sentido de que... empiezan desde el principio. Habrá menos preámbulos. Y creo que la gente entenderá de qué hablo cuando vea el final de esta temporada. Es como si simplemente siguiéramos adelante".

 El final de Stranger Things se divide en tres partes con episodios que durarán entre una y tres horas. Los primeros del “Volumen 1″ llegan a Netflix el miércoles 26 de noviembre. Los siguientes tres del “Volumen 2″ se estrenan el jueves 25 de diciembre durante Navidad y el “Final” el miércoles 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo. En la Argentina se podrán ver los días mencionados a partir de las 22.

