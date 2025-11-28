Tras el supuesto acoso: Millie Bobby Brown se sinceró sobre su vínculo con David Harbour en Stranger Things

La imagen de las estrellas de Stranger Things, Millie Bobby Brown y David Harbour abrazando y riéndose en la alfombra roja de Los Ángeles a principios de este mes dejó desconcertados a muchos que unos días antes habían repudiado la actitud del actor por un informe no confirmado del Daily Mail, el cual afirmaba que la joven había denunciado por acoso a su compañero. Tras aquel revuelo mediático, la protagonista se refirió a su amistad con su padre adoptivo fuera de la pantalla.