Tras el supuesto acoso: Millie Bobby Brown se sinceró sobre su vínculo con David Harbour en Stranger Things

La imagen de las estrellas de Stranger Things, Millie Bobby Brown y David Harbour abrazando y riéndose en la alfombra roja de Los Ángeles a principios de este mes dejó desconcertados a muchos que unos días antes habían repudiado la actitud del actor por un informe no confirmado del Daily Mail, el cual afirmaba que la joven había denunciado por acoso a su compañero. Tras aquel revuelo mediático, la protagonista se refirió a su amistad con su padre adoptivo fuera de la pantalla.
Aunque los titulares afirmaban que la actriz de Eleven había "demandado a su compañero por acoso e intimidación antes de filmar la última temporada"; Millie Bobby Brown y David Harbour mostraron un frente unido en el estreno mundial de la quinta temporada en LA el 6 de noviembre. Aquella actitud que sorprendió a muchos dejó interrogantes sobre el vínculo, la veracidad de los hechos y la voz de la actriz en esto.
Episodios compartidos
Ahora, el medio especializado The Hollywood Reporter compartió una entrevista donde la joven reveló la importancia de la solidaridad frente y lejos de las cámaras. “Llevamos 10 años haciendo eso”, respondió. “Siempre nos unió. Amamos este programa por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo”.
Los primeros episodios de la quinta temporada, Eleven (Brown) y Hopper (Harbour) pasan demasiado tiempo juntos en la pantalla, tras haberse reencontrado al final de la cuarta temporada. Sus personajes habían pasado la mayor parte de la temporada anterior separados, ya que Hopper estaba preso en un campo de trabajo ruso y Eleven intentaba recuperar sus poderes con el Dr. Brenner y el Dr. Owens tras mudarse a California con la familia Byers.
El vínculo de Millie Bobby Brown y David Harbour
Lejos de lo que podría haber afirmado el reporte, Browen confesó a THR que fue “muy agradable” y “realmente emocionante” poder “volver a estar juntos” con Harbour en la quinta y última temporada.
“Fue bastante nostálgico porque me recordó mucho a la segunda y tercera temporada, donde ambos chocamos, ella está creciendo, intentando encontrar su propia voz, y él intenta ser padre. Esa dinámica definitivamente vuelve a cobrar importancia, y estoy muy emocionada de que la gente la vea”, añadió la actriz. “Y creo que algunas de las escenas favoritas de Eleven son las de Ele y Hopper, así que estoy muy emocionada de que eso vuelva a la pantalla”.
Las declaraciones frente a la supuesta denuncia
Aunque Brown no abordó directamente el supuesto informe, a los hermanos Duffer, creadores de la serie, se les preguntó previamente sobre las acusaciones de acoso en el estreno en Los Ángeles.
Ross y Matt Duffer declararon a THR que el ambiente seguro y cómodo era la prioridad en los días de trabajo. "Deben entender que no podemos entrar en detalles personales sobre el rodaje, pero sí les diré que llevamos 10 años haciendo esto con este elenco, y a estas alturas son como familia y nos importan muchísimo. Así que, ya saben, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices", señalaron los hermanos.