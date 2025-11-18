El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La presentación, firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, se realizó por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich, y quedó radicada ante la justicia federal.
El eje de la denuncia se basó en declaraciones públicas de Aguiar en el contexto de la inminente presentación de un proyecto de ley de reforma laboral por parte del Gobierno Nacional. Según el escrito, el dirigente sindical expresó: “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Estas palabras, pronunciadas durante un reportaje sobre la reforma laboral, fueron consideradas por el Ministerio de Seguridad como una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente de la Nación.
“Poner en crisis” al Gobierno
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos, sostuvo que, al instar a “poner en crisis” al Gobierno, Aguiar estaría promoviendo una acción que podría encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. Además, el texto remarcó la gravedad de que tales manifestaciones provengan de quien ejerce la representación de los trabajadores estatales y subraya la amplia difusión que tuvieron los dichos, reproducidos en medios de comunicación y redes sociales.