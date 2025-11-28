Verde y rojo no van más: este es el color tendencia de la Navidad 2025

Es hora de despedirse del tradicional verde esmeralda y del rojo escarlata esta Navidad. Aunque estos colores son la insignia de la época festiva, hay otros tonos que ganaron terreno en la paleta de tintes este año, y en particular hay uno que se destaca y ese es el color Borgoña (o Burgundy). Esta tonalidad profunda se posicionó como la favorita para quienes buscan darle un aire sofisticado y vintage a la decoración navideña.