Verde y rojo no van más: este es el color tendencia de la Navidad 2025

Esta Navidad, los colores vibrantes como el rojo escarlata y el verde esmeralda se despiden para dar lugar a un color más sobrio y elegante.

28 Noviembre 2025

Es hora de despedirse del tradicional verde esmeralda y del rojo escarlata esta Navidad. Aunque estos colores son la insignia de la época festiva, hay otros tonos que ganaron terreno en la paleta de tintes este año, y en particular hay uno que se destaca y ese es el color Borgoña (o Burgundy). Esta tonalidad profunda se posicionó como la favorita para quienes buscan darle un aire sofisticado y vintage a la decoración navideña.

Si sos de los que ama la tendencia de la "saturación de color" (color-drenching), donde se pinta o decora una habitación completamente en un solo tono, esta moda te encantará. Seguir esta estética de Borgoña total garantizará una Navidad de ensueño, creando un ambiente romántico y melancólico.

El auge de la saturación de color

La Navidad dejó de ser ese rojo intenso y esos verdes brillantes para pasar a los tonos más tierra, una gama cromática que combina con la tranquilidad y minimiza el ruido exterior e interior. Desde el cacao suave hasta el champán dorado pasando por el novedoso "borgoña", estos tonos buscan contrastar con los colores más estridentes que caracterizaban a la Navidad.

La estética de "todo Borgoña", como explica el portal especializado Apartment Therapy, estuvo en boga en las redes sociales, mostrando cómo un color puede transformar completamente un espacio. Un ejemplo destacado provino de Rowen Homes, la marca de interiores de lujo con sede en el Reino Unido que vende muebles, decoración del hogar y accesorios con una estética glamurosa, que recientemente compartió en Instagram una colección visual de elementos entre colores y tramas que ilustraba a la perfección la idea de saturación de color.

En este diseño, la clave fue la coherencia visual: el papel de regalo coincidía con los moños, se utilizaron diferentes texturas manteniendo el rojo intenso y, para llevar el concepto al extremo, el Borgoña se incorporó incluso en la tapicería del espacio.

Cómo incorporar este color elegante

Para sumarse a esta tendencia, no hace falta ponerse a pintar las paredes de casa. Se puede comenzar con los elementos básicos y en detalles como en los regalos y en las coronas. Una forma sencilla de hacer una declaración es mediante el uso de moños grandes y llamativos. Por ejemplo, los lazos de terciopelo de un Borgoña profundo, que son fáciles de colgar y tienen un tamaño generoso ayudan a crear el efecto deseado casi en cualquier lugar.

Otra manera de llevar el color a tu árbol es a través de los acentos específicos. Adornos como los marcos de fotos Borgoña con detalles dorados y cintas a juego son una opción adorable. El mantel en la mesa navideña, y las velas como centro son detalles que dan coherencia visual y homogeneidad al aspecto festivo.

Ideas para un toque de terciopelo

Si preferís la simplicidad, podés optar por un juego de bolas de adorno de color Borgoña. Las que tienen textura de terciopelo son ideales, ya que permiten establecer el tono para el resto de la decoración del árbol.

La gran ventaja del Borgoña es que, ya sea que lo lleves a la decoración de tu árbol, lo uses en el esquema de color de tu envoltura de regalos, o satures todo tu espacio, lograrás añadir una dosis de "energía melancólica" a tu estética navideña existente.

