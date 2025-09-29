Redrado criticó las restricciones cambiarias y pidió una estrategia “más clara” tras las elecciones

El apoyo de EEUU

Por otra parte, el economista también evaluó el respaldo brindado por el Tesoro de los Estados Unidos, al que calificó como un apoyo “histórico”. Sin embargo, subrayó que este auxilio todavía no se tradujo en una baja suficiente del riesgo país “al nivel que la Argentina necesita, como cualquier país normal, para poder salir a los mercados voluntarios de capitales y no tener que pagar la totalidad del capital cada vez que viene un vencimiento”. En este sentido, indicó que el país debería apuntar a un riesgo de entre 300 y 400 puntos básicos.