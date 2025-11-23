Secciones
¿Cuáles son los trabajos y actividades mejor pagados en Argentina?

Según los datos del Índice Interbanking, estas son las actividades mejor pagadas en 2025.

Hace 3 Hs

Un nuevo informe de Interbanking ofrece cifras actualizadas sobre el mercado laboral formal, evidenciando una marcada disparidad salarial entre las provincias y los distintos sectores productivos. El estudio, elaborado a partir de más de 2.3 millones de transferencias realizadas durante el mes de octubre, revela que los sueldos más altos continúan concentrados en actividades vinculadas a los recursos naturales y en las provincias que se ubican en el sur del país.

¿Dónde se pagan los sueldos más altos del país?

Según los datos del Índice Interbanking, el sueldo promedio en Argentina alcanzó los $1.483.740 en octubre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 35.9% que superó a la inflación registrada en el mismo período, que fue del 31.3%. Este estudio detalla las diferencias entre provincias y sectores económicos, y destaca que la transferencia de este sueldo promedio mantiene una correlación histórica con el nivel del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), dato relevado por la Secretaría de Trabajo.

El informe también analizó la evolución sectorial. El rubro Transporte fue el que registró el menor incremento interanual, apenas 20,3%, con un salario promedio de $1.193.560. Comercio ($1.298.739) y Construcción ($1.049.699) también mostraron remuneraciones moderadas, aunque con subas significativas respecto al año anterior.

En contraste, Minas y Canteras encabezó el ranking nacional con un salario promedio de $4.715.251 y un aumento del 58,6%. Le siguieron:

- Información y Comunicaciones: $1.958.120 (+31,6%)

- Intermediación Financiera: $1.543.590 (+37,1%)

- Industria Manufacturera: $1.281.265 (+30,5%)

¿Cuáles son las provincias que mejor pagan?

Según el estudio de Interbanking:

Jurisdicciones con salarios más altos:

-Neuquén: $2.659.048 (Mayor promedio del país, explicado por la actividad energética y minera).

-Chubut: $1.789.204

-Santa Cruz: $1.683.028

-Río Negro: $1.682.624

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): $1.593.245

-Provincia de Buenos Aires (PBA): $1.294.345

Jurisdicciones con salarios más bajos (promedio inferior a $1 Millón):

-Santiago del Estero: $449.603 (Salario promedio más bajo del país).

-La Rioja: $841.428

-Tucumán: $848.055

-Catamarca: $867.450

