¿Cuáles son los trabajos y actividades mejor pagados en Argentina?

Según los datos del Índice Interbanking, el sueldo promedio en Argentina alcanzó los $1.483.740 en octubre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 35.9% que superó a la inflación registrada en el mismo período, que fue del 31.3%. Este estudio detalla las diferencias entre provincias y sectores económicos, y destaca que la transferencia de este sueldo promedio mantiene una correlación histórica con el nivel del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), dato relevado por la Secretaría de Trabajo.