LLega el último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

En el último mes del año, los argentinos tendrán dos feriados más para descansar. Conocer el calendario de diciembre les permitirá acomodar sus trámites, días libres y salidas porque el ritmo de las ciudades no será el habitual durante estas jornadas. Quienes deban trabajar cualquiera de esos días tendrán que recibir una compensación en su paga del mes.
Algunos pocos agraciados tendrán un día extra de descanso en el mes que se unirá al primer feriado nacional. Así, habrá dos días que, junto a un sábado y un domingo, formarán un fin de semana extra largo. Pero esta situación se dará solo para algunas zonas puntuales al noroeste y al sur de la provincia de Buenos Aires.
Feriado: cuándo será el último fin de semana largo de diciembre
A dos semanas del último fin de semana largo –que fue en noviembre– habrá un nuevo fin de semana largo. Tendrá lugar a fines de esta semana porque, al sábado 6 y domingo 7 se sumará el lunes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción. El segundo y último feriado de diciembre será el jueves 25, por Navidad.
Las localidades de Blaquier y Juan Antonio Pradere, de la provincia de Buenos Aires, tendrán un día extra que cortará esta semana. El 5 de diciembre será una jornada no laborable, establecida por celebraciones fundacionales. El fin de semana extra largo de cuatro días para estas ciudades será del 5 al 8, inclusive.
Primer fin de semana extra largo de 2026
El Carnaval es la oportunidad que miles de argentinos aprovechan para desconectarse de la rutina y descansar. Las fechas de las festividades tradicionales del norte argentino ya están confirmadas para 2026. Se trata del primer fin de semana largo del año que llegará para hacer un corte casi a mitad del mes.
En febrero del próximo año, el lunes y martes de Carnaval coincidirán con el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividirán entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Al sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.