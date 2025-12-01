Alerta naranja y amarilla: estas provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Después de un fin de semana de alertas en la mayor parte del país, los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se concentraron en las provincias del norte y el centro del país, que hoy se encuentran bajo amenaza por tormentas intensas en el inicio del último mes del año.
El Servicio Meteorológico dio aviso de que 11 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica de distintos niveles. Gran parte de Tucumán, Jujuy, una porción de Sanlta y Catamarca, parte de Santiago del Estero, la totalidad de Formosa y Chaco, así como Corrientes y Misiones, así como la región más cercana a la costa de Buenos Aires se encuentran bajo aviso amarillo.
Alerta naranja en Formosa y Chaco
El oeste de Formosa y el centro de Chaco se encuentran bajo alerta meteorológica nivel naranja por el mismo motivo. De acuerdo con el SMN, el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, las cuales llegarían al mediodía de hoy. "Las mismas podrán provocar principalmente actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", explicaron desde el SMN.
Tucumán y otras 10 provincias bajo alerta amarilla
Mientras que el resto de provincias se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla. En el caso de Tucumán las tormentas se extenderían todo el día en localidades como Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca ,Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.
De acuerdo con el SMN, "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y principalmente abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".
Recomendaciones ante los fenómenos adversos
Desde la entidad climática proporcionaron algunas recomendaciones para proteger la integridad física y los bienes materiales.
Alerta naranja:
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a
pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Alerta amarilla:
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.