De la bipolaridad de la guerra fría a la multipolaridad de la tibia

Multipolaridad

Lidera ese sector China -ya no es exportador de ideologías al modo Mao- sino conquistador universal de mercados. Le siguen EE.UU., Japón, Alemania, Francia y Corea del Sur. Los factores que determinaban la porción clásica del 50% para cada uno en la “bipolaridad” (EE.UU-URSS) en el liderazgo mundial político-económico se desdibujaron y dan paso a la potencia exportadora y a las alianzas estratégicas que mejoran ese espacio. ¿Y las potencialidades nucleares? No son excluyentes pero suman, y mucho, a la capacidad penetradora en nuevos mercados, con la certeza de mostrarse seguros en aquello de la capacidad de disuasión nuclear. Casi, casi un producto de “mercado”. De tal manera que ya no imperan las diferencias ideológicas o de sistemas de gobierno y de relaciones internacionales sino las de las transacciones económicas. Que al cabo inciden, al parecer más, que las determinaciones de políticas militares de control o dominio. Llegará un tiempo en el que la modernización y el incremento del potencial nuclear bélico al que se vean impelidas las naciones por la carrera armamentista harán mella en su propio potencial económico, Hoy mismo ese potencial y no el del armamentístico define las primacías del poder mundial. Se abren con el mercado universal los portales de ingreso a la cuota correspondiente en el nuevo sistema de la multipolaridad. Aunque la guerra gane temperatura y se entibie, peligrosamente.