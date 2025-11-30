José Alperovich fue internado de urgencia tras su casamiento con Marianela Mirra

Mirra aseguró, por su parte, que la boda no había tenido ostentación. “Este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo”, afirmó en declaraciones al programa de televisión porteño, "Desayuno Americano" (canal América). “La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más”, agregó.