José Alperovich fue internado de urgencia tras su casamiento con Marianela Mirra

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, debió ser internado de urgencia a raíz de una complicación intestinal que requirió intervención quirúrgica, poco tiempo después de haberse casadocon Marianela Mirra, la ex ganadora de Gran Hermano, según consignaron distintos medios, entre ellos la agencia NA. Luego, el canal porteño TN informó que la intervención había sido por una apendicitis.
El cuadro de salud obligó a su inmediata atención médica en la Capital Federal, en momentos en que cumple prisión domiciliaria por una condena por abuso sexual, beneficio que recibió tras cumplir 70 años.
“El ex gobernador de Tucumán, con condena por 9 abusos sexuales, fue internado para una operación intestinal, y acompañado por su flamante esposa”, publicó en su red social Instagram el periodista Ángel de Brito. El ex senador había sido sentenciado por tres hechos de abuso sexual simple y seis hechos de abuso sexual agravado
“Al ser un presto (preso) domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa para que la víctima tome conocimiento. Esto no ocurrió aun”, agregó en la publicación
Y prosiguió: “Fue internado en el hospital Italiano, porque Alperovich es amigo del vicedirector”.
El casamiento, celebrado en Puerto Madero, había sido estrictamente íntimo: no hubo invitados ni fiesta, solo los testigos requeridos y algunos familiares cercanos. “Dieron el sí”, confirmó un allegado a la pareja.
Mirra aseguró, por su parte, que la boda no había tenido ostentación. “Este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo”, afirmó en declaraciones al programa de televisión porteño, "Desayuno Americano" (canal América). “La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más”, agregó.
Alperovich cumple prisión domiciliaria luego de haber sido condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra una colaboradora, fallo dictado por el juez Juan María Ramos Padilla. Además, fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Su defensa había argumentado problemas de salud para reclamar el beneficio de la detención en su domicilio.
La internación del ex mandatario ocurre cuando la pareja acaba de formalizar su compromiso, en medio de la situación judicial y médica del ex senador nacional.