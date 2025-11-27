Casamientos tras las rejas: desde Alperovich hasta Amín, los casos más polémicos

Marcos Daniel Fernández (en el momento de ser condenada a 20 años se llamaba Nélida Fernández) y Susana Acosta (recibió la misma pena) contrajeron matrimonio en una modesta ceremonia realizada en el penal de Banda del Río Salí. En la puerta de la unidad penitenciaria, la hermana de la víctima, Liliana Argañaraz expresaba su malestar por el enlace. "Basuras, ni Dios las va a perdonar. Este matrimonio es una chicana legal más, que sella su pacto de silencio. No podemos hacer nada porque toda persona tiene derecho a casarse, pero ahora, por el vínculo, no van a poder decir nada en contra de la otra", señaló.