¿Por qué los presos pueden casarse?: el caso de José Alperovich y Marianela Mirra

La opinión de penalistas

“Está perfecto que se casen. Cuando una persona está cumpliendo una condena sólo pierde el derecho a la libertad. Un preso no sólo tiene derecho a casarse, sin importar el género, sino a trabajar y a estudiar”, comentó Augusto Avellaneda. “No hay ninguna complicación si se cumple con todos los trámites. Tengo entendido que, a través de un protocolo, se los lleva al registro civil, pero también hay casos en los que pagan lo que por norma está estipulado para que un juez de paz concurra a la unidad carcelaria”, añadió.