En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

No hubo invitados; tampoco fiesta. Fue muy íntimo, con dos testigos por contrayente y uno que otro familiar. Nada más. “Dieron el sí”, confirmó anoche a LA GACETA un allegado a la pareja. El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, y Marianela Mirra, la tucumana que ganó una de las ediciones de Gran Hermano, se casaron en la exclusiva zona porteña de Puerto Madero. “No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo”, le explicó la ex Gran Hermano a la conductora de “Desayuno Americano”, Pamela David.
“La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más”, continuó. Alperovich se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria luego de que la Justicia lo hallara culpable por abuso sexual contra una de sus colaboradoras. El juez Juan Ramos Padilla le impuso una pena de 16 años de presión. En junio del año pasado, el juez Juan Ramos Padilla lo condenó a 16 años de prisión. Este año, luego de que el 13 de abril cumpliera 70 años, el mismo magistrado le concedió la prisión domiciliaria, en una de sus propiedades en territorio porteño. La defensa del ex gobernador, empresario y senador nacional alegó problemas de salud.
“Nos casamos por amor"
Según el sitio TN.com, la periodista Laura Ubfal comentó que Mirra dijo que el casamiento iba a ser “solo con testigos y un pequeño grupo de familiares y amigos”. “Nos casamos por amor, no habrá fiesta ni nada grande; apenas pediremos un delivery”, expresó. En la semana previa a la boda, el propio Alperovich se excusó ante los invitados de dejar sin efecto la convocatoria que había realizado para que compartan la ceremonia de la segunda boda del ex senador nacional por Tucumán. Las excusas llegaron por WhatsApp a cada uno de los que recibieron la tarjeta digital, desde el mes pasado.
“Male y José”, “donde sea, como sea, pero contigo...”, decía la leyenda de la participación que recibieron los invitados para asistir, en principio, al enlace que se efectuó ayer en Rosario Vera Peñaloza al 600, edificio Zen City, de Puerto Madero. “¡Nos casamos. Llegó el gran momento!, pudo leerse ayer, cuando el reloj digital terminó la cuenta regresiva a las 18.
“Male”, como se la conoce, le habría desmentido a Ubfal los rumores sobre un posible embarazo o un tratamiento de inseminación. “No estoy embarazada, nunca existió tal cosa. Hay ganas de creer que pueden venir tiempos mejores después de semejante denuncia falsa”, dijo en alusión a la situación judicial de Alperovich.
Mirra expresó que está con Alperovich por amor y ha compartido cartas y mensajes de apoyo con él durante su condena. La relación ha tenido altibajos públicos, incluyendo una crisis de pareja y separación temporal anunciada en redes sociales, pero permanecen vinculados afectivamente y muy unidos pese a las críticas, según reproduce el sitio A24.com.
Este año, Marianela Mirra confirmó públicamente su relación con el ex gobernador de la provincia, defendiendo su vínculo y negando rumores malintencionados sobre ella. El ex funcionario además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.