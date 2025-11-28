En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

No hubo invitados; tampoco fiesta. Fue muy íntimo, con dos testigos por contrayente y uno que otro familiar. Nada más. “Dieron el sí”, confirmó anoche a LA GACETA un allegado a la pareja. El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, y Marianela Mirra, la tucumana que ganó una de las ediciones de Gran Hermano, se casaron en la exclusiva zona porteña de Puerto Madero. “No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo”, le explicó la ex Gran Hermano a la conductora de “Desayuno Americano”, Pamela David.