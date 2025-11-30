Secciones
Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar?

El piloto argentino, que iba a salir desde la última posición, comenzará la carrera desde el pitlane debido a cambios de último momento en su monoplaza.

Franco Colapinto correrá hoy en el GP de Qatar Franco Colapinto correrá hoy en el GP de Qatar TN
Hace 4 Hs

Franco Colapinto saldrá a la pista este domingo para disputar el Gran Premio de Qatar, un escenario decisivo para definir el nuevo campeón de la Fórmula 1. El argentino, que iba a salir desde la última posición, fue relegado a comenzar la carrera desde el pitlane debido a cambios de último momento en su monoplaza. 

Colapinto tuvo resultados para el olvido en el Circuito Internacional de Lusail: terminó último en todos los eventos previos a la carrera principal. “Triste porque creo que fue todo mío: no manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta”, lamentó. 

Colapinto, devastado tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar: “Manejé mal toda la qualy”

Colapinto, devastado tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar: "Manejé mal toda la qualy"

Por su parte, Lando Norris se ubica primero con 396 puntos; segundo aparece su compañero de McLaren, Oscar Piastri —ganador de la Sprint— con 374; y tercero está el vigente campeón, Max Verstappen, con 371.

¿A qué hora argentina corre Franco Colapinto en Qatar?

La carrera en el Circuito Internacional de Lusail empezará a las 13 (horario argentino) y se podrá seguir por ESPN y Fox Sports. También a través de la plataforma de Disney+ Premium. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, que emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Cómo es el circuito del GP de Qatar

El Circuito Internacional de Lusail, situado a pocos kilómetros de Doha, nació con un objetivo puntual: ser la casa del MotoGP, categoría que desembarcó allí en 2004. La obra, que se completó en apenas un año, convirtió al trazado en uno de los escenarios más modernos de la región.

Recién en 2021 la Fórmula 1 hizo su debut en suelo qatarí y, tras el éxito del evento, en 2023 se cerró un acuerdo para que el Gran Premio de Qatar forme parte del calendario de manera fija durante una década, con vigencia hasta 2033.

