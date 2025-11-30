Secciones
DeportesMás deportes

Colapinto en la Fórmula 1 y Boca-Argentinos, lo más importante de la agenda deportiva del domingo

Además, se define el segundo ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional de Fútbol (LPF)

EN MARCHA. Franco Colapinto participará en la carrera de Qatar. EN MARCHA. Franco Colapinto participará en la carrera de Qatar. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 5 Hs

La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Qatar, el partido entre Boca y Argentinos por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y la final de la Primera Nacional que definirá el segundo ascenso a la máxima categoría. Estos son algunos de los eventos más destacados en una agenda de domingo recargada de actividades. 

Liga Profesional Argentina

18:30: Cuartos de Final: Boca vs. Argentinos Jrs. (ESPN Premium / TNT Sports)

Serie A de Italia

08:30: Lecce vs. Torino (Disney+ Premium)

11:00: Pisa vs. Inter (DGO / Disney+ Premium / ESPN 3)

14:00: Atalanta vs. Fiorentina (DGO / Disney+ Premium / ESPN 3)

16:30: Roma vs. Napoli (DGO / Disney+ Premium / ESPN 3)

Premier League

09:00: Crystal Palace vs. Manchester United (DGO / Disney+ Premium / ESPN)

11:00: Aston Villa vs. Wolverhampton (DGO / Disney+ Premium / ESPN)

11:00: Nottingham Forest vs. Brighton (Disney+ Premium)

11:00: West Ham vs. Liverpool (Disney+ Premium)

13:15: Chelsea vs. Arsenal (DGO / Disney+ Premium / ESPN)

Ligue 1 de Francia

11:00: Estrasburgo vs. Brest (Disney+ Premium)

13:00: Le Havre vs. Lille (Disney+ Premium)

13:00: Lorient vs. Niza (Disney+ Premium)

16:30: Lyon vs. Nantes (Disney+ Premium)

Bundesliga de Alemania

11:30: Hamburger vs. Stuttgart (Disney+ Premium)

13:30: Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburg (Disney+ Premium)

15:30: Freiburg vs. Mainz (Disney+ Premium)

Liga de España

10:00: Real Sociedad vs. Villarreal (Disney+ Premium / ESPN 4)

12:15: Sevilla vs. Betis (DSports / DGO)

14:30: Celta de Vigo vs. Espanyol (DSports / DGO)

16:45: Girona vs. Real Madrid (DGO / Disney+ Premium / ESPN 2)

Fórmula 1

13:00: GP de Qatar - Carrera (DGO / Disney+ Premium / Fox Sports)

Primera Nacional

17:00: Final - Deportivo Madryn (2) vs. Estudiantes (RC) (0) (TyC Sports / TyC Sports Play)

Argentina Open

11:20: Final - Dobles (TyC Sports / TyC Sports Play)

13:15: Final (TyC Sports / TyC Sports Play)

Temas Club Atlético Boca Juniors Asociación Atlética Argentinos JuniorsFranco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió Omar Souto, histórico referente de la selección argentina que “encontró a Messi”

Murió Omar Souto, histórico referente de la selección argentina que “encontró a Messi”

Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
1

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
2

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
3

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
4

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
5

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Comentarios