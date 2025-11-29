Colapinto, devastado tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar: “Manejé mal toda la qualy”

La frustración de Colapinto quedó a la vista. Apenas concluyó la sesión y después de que las cámaras oficiales registraran su salida de los pits con evidente enojo, el piloto de 22 años habló ante la prensa y realizó una autocrítica tan dura como inusual en el paddock.

“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última... tampoco fue muy buena. Triste, porque fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta”, dijo en diálogo con ESPN.