Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

En julio de 2025, el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), ubicado en Río Hurtado, Chile, detectó un objeto interestelar de gran tamaño, conocido como cometa 3I/ATLAS. Este cuerpo, de entre 20 y 30 kilómetros, fue hallado a más de 670 millones de kilómetros del Sol y se desplaza a una velocidad aproximada de 61 kilómetros por segundo. Esto provocó que la Nasa active su protocolo global de defensa planetaria.
Los enigmas del cometa 3I/ATLAS llevó a Abraham (Avi) Loeb, físico teórico de la Universidad de Harvard, a proponer una nueva clasificación para fenómenos astronómicos con características inusuales. Tras exhaustivos estudios, el cuerpo celeste recibió la etiqueta de “Nivel 4″, lo cual representa un umbral crítico dentro de la escala. Esta medida evalúa la posibilidad de que las anomalías observadas requieran considerar "tecnofirmas", sugiriendo que la explicación tecnológica no se descarte sin un riguroso análisis científico.
¿Por qué la NASA activó el protocolo de defensa global?
La NASA puso en marcha un protocolo global de defensa planetaria después de observar un comportamiento catalogado como "inexplicable" en el cometa 3I/ATLAS. El diario La Razón informó que, por primera vez en la historia, un objeto interestelar es incorporado en una campaña coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Esta entidad se activa exclusivamente ante potenciales amenazas para la Tierra, lo cual subraya la seriedad de la situación.
La NASA activó su sistema de defensa planetaria de manera silenciosa, sin emitir comunicados públicos ni conferencias de prensa. El operativo se conoce como la Campaña de Astrometría de Cometas de la IAWN, y se extenderá desde el 27 de noviembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026, con el propósito de rastrear cada movimiento del astro. Los funcionarios de la IAWN reconocieron que calcular la trayectoria del 3I/ATLAS representa “desafíos únicos”, dado que su movimiento no se ajusta a los patrones convencionales.
¿Por qué preocupa y genera dudas el 3I/ATLAS?
Diversos factores llevan a considerar al 3I/ATLAS como un objeto "anormal" con características extraordinariamente raras. Abraham (Avi) Loeb ratificó que “La hipótesis de un artefacto es más plausible que la de un cometa natural que exhibe simultáneamente una docena de características extraordinariamente raras”. Las características del objeto desafían las interpretaciones convencionales, impulsando investigaciones para descifrar su origen. La elevada velocidad del objeto, que alcanza los 57 km/s (205.200 km/h aproximadamente), es otro aspecto que llama la atención de los investigadores.
Razones por las cuales se consideró anormal al cometa 3I/ATLAS:
-Composición química anómala: Se detectó un predominio de níquel y un bajo contenido de agua, una mezcla inusual para un cometa.
-Aceleración no gravitacional: Su trayectoria hiperbólica presenta una aceleración que no se explica totalmente por la gravedad o la eyección de gas, sugiriendo propulsión desconocida.
-Polarización negativa extrema: Se registró una polarización negativa de la luz reflejada, un atributo óptico nunca antes documentado en cometas naturales conocidos.
-Otro aspecto que desconcierta a los astrónomos es su "anticola", una corriente de partículas que se dirige hacia el Sol, en contraste con el comportamiento estándar de los cometas convencionales.