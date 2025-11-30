Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

La NASA activó su sistema de defensa planetaria de manera silenciosa, sin emitir comunicados públicos ni conferencias de prensa. El operativo se conoce como la Campaña de Astrometría de Cometas de la IAWN, y se extenderá desde el 27 de noviembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026, con el propósito de rastrear cada movimiento del astro. Los funcionarios de la IAWN reconocieron que calcular la trayectoria del 3I/ATLAS representa “desafíos únicos”, dado que su movimiento no se ajusta a los patrones convencionales.