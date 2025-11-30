Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

El verano 2026 empieza a asomarse en el horizonte y, junto con él, vuelve a instalarse la pregunta que se repite en miles de familias: ¿a dónde iremos de vacaciones esta vez? Para muchos, las playas argentinas siguen siendo un clásico infaltable, mientras que otros prefieren cruzar la frontera y aprovechar los encantos de Brasil.
La Costa se mantiene competitiva principalmente para quienes viajan en auto y no tienen más posibilidades de salir que en verano. Los operadores locales coinciden: la que viene será una temporada dinámica pero prudente, con mayor equilibrio entre oferta y demanda. En las páginas de alquileres de propiedades, las reservas comenzaron a moverse con fuerza en estos días.
¿Cuánto cuesta alojarse en la en la Costa Atlántica de nuestro país? Antes que nada, los operadores turísticos destacan que la prudencia en los valores es clave para sostener una buena demanda esta temporada.
Por estos días, las agencias que venden paquetes de traslados y hotelería a Mar del Plata también están recibiendo muchísimas consultas, incluso más que el año pasado. “Este año se acomodaron un poco más las cosas para abajo. Creo que muchos de los que se dedican al turismo en la costa no la pasaron muy bien en la temporada pasada y entendieron que no debían excederse con los precios. A eso se suma que ahora Brasil está un poco más caro que a comienzos de este año porque hubo una devaluación”, señaló el propietario de la agencia de viajes ColTravel, Jaime Collado.
Coincidió con él Luis Gamboa, dueño de Junaza Viajes y Turismo. Ambos resaltan también que también hay un número cada vez mayor de tucumanos que eligen destinos en el Caribe. Esto es favorecido, además, por los vuelos directos que existen ahora desde Tucumán o con mínimas escalas.
Hasta el momento en muchas agencias se observa una mayor demanda de destinos internacionales que nacionales. Se ve especialmente entre quienes poseen dólares ahorrados y tienen la posibilidad de viajar en temporada baja y obtener precios más accesibles.
Quienes no tienen opciones más que vacacionar en enero o en febrero (ya sea por su trabajo o porque tienen hijos en edad escolar) en su mayoría eligen viajar a la costa. Muchos se trasladan en auto y eso abarata el total de las vacaciones, sostiene Collado.
Precios de los paquetes
Mar del Plata es un destino que siempre funciona bien para los tucumanos. En las agencias de turismo, un paquete que incluya traslados, media pensión y siete noches de hotel cuesta alrededor de $900.000, y se puede financiar.
También para quienes deciden alquilar una cabaña o un departamento, hay una gran cantidad de alternativas en “La Feliz”. Los departamentos de uno, dos y tres ambientes parten desde los $ 300.000, $ 470.000 y $ 690.000, respectivamente, por semana, indicaron desde Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Un chalet de tres ambientes ronda los $940.000.
Sitios como parairnos.com, Airbnb o Alohar, indican que un un departamento para cinco personas a principios de enero se cotiza en aproximadamente $ 85.000 diarios.
La hotelería, aunque no hay tarifas fijadas, prevé costos de $ 150.000 a $ 200.000 por día para hoteles de 2 y 3 estrellas para cuatro personas, mientras que un cinco estrellas podría superar los $ 800.000 por noche.
Otras opciones
Una opción que eligen cada vez más familias es alquilar una cabaña. Por ejemplo, en Mar del Plata se puede conseguir arrendar un inmueble de este tipo, para cuatro personas, a $ 800.000 por semana, frente al mar. Generalmente son complejos que cuentan con canchas de fútbol, piletas, sombrillas, mesas, reposeras y espacios comunes.
Hacia el extremo sur de la “La Feliz” están las alternativas más costosas. En esa zona, la expansión inmobiliaria no se detiene y acompaña el atractivo creciente de Chapadmalal, que combina playas amplias, un entorno con aire rural y, de a poco, una propuesta más sólida en hospedajes y gastronomía. En ese sector abundan las casas tipo contenedor y las cabañas bien equipadas, con valores que parten de los U$S 1.200 dólares la quincena.
Balnearios premium
En los balnearios premium de la Costa Atlántica -como Cariló, Mar de las Pampas, Pinamar o Costa Esmeralda- el escenario es distinto. En estos destinos, la mayoría de los acuerdos de alquiler continúan realizándose en dólares.
Una semana en Pinamar en enero, en un departamento de dos ambientes con vista al mar (entran hasta cuatro personas), se cotiza en U$S 1.600. Hay que tener en cuenta que la proximidad a la playa y al centro comercial son factores que encarecen una propiedad, ya que es la característica más buscada por los visitantes. A esto se suman otros atributos que elevan el precio, como los materiales de construcción y diseño de la vivienda y la presencia de pileta. Además, los valores dependen del mes elegido: la segunda quincena de enero concentra la mayor demanda.
En Cariló, otro de los destinos más exclusivos, se estima, una semana en un apart hotel ronda los US$ 2000. Según una de las opciones del sitio Cabañas.com.ar, 14 noches en un duplex para cuatro pasajeros cuesta US$ 3.450.
En otras playas cercanas, como Mar Azul, un dúplex con desayuno incluido y pileta climatizada está $ 3.000.000 por siete días de enero. En Las Gaviotas, un dos ambientes frente al mar, con jacuzzi en la terraza, está a $ 5.535.000. Un apart en el bosque de Mar de las Pampas, para dos personas, se puede alquilar a $ 4.000.000. Muy cerca de Pinamar, a solo 11 kilómetros, está Costa Esmeralda, otro destino que atrae cada vez más turistas. Allí una casa para ocho personas se puede conseguir por U$S 2.500 la última semana de diciembre, U$S 5.500 la primera quincena de enero y U$S 6.000 la segunda quincena de enero.
Una opción que también suma muchos adeptos son los glamping. En algunos de estos complejos, ubicados frente al mar, rodeados de bosques y naturaleza, dos semanas pueden costar para una familia tipo aproximadamente entre $2.500.000 y $3.600.000.
Partido de la Costa
En el Partido de la Costa, que agrupa a localidades como San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar del Ajó, las inmobiliarias y las páginas web de alquileres ya reciben gran cantidad de consultas y empezaron a tomar reservas. En estas playas se consiguen cabañas desde $ 70.000 la noche, de acuerdo al sitio cabañas.com.ar.
Para la primera semana de enero, una casa o un duplex para cuatro personas cotiza en promedio en $ 60.000 por día. En San Bernardo, dependiendo el tipo de inmueble y distancia al mar, un hotel dos estrellas cuesta unos $ 100.000 la noche. En balnearios más cotizados en la zona, como La Lucila del Mar, Aguas Verdes y Costa del Este, se pueden encontrar alquileres a precios mayores a $ 700.000 por semana. Un duplex de dos dormitorios y patio con parrilla, frente al mar, se consigue por $1.610.000 (siete noches) en Costa del Este.
Villa Gesell
En Villa Gesell y alrededores las consultas arrancaron a fines de agosto, contó Carolina Bravo, de una inmobiliaria de esta ciudad balnearia. La mayor demanda se registra hasta ahora para alquilar propiedades ubicadas en la zona sur de la localidad, cerca de Mar de las Pampas.
Un departamento de tres ambientes, ubicado frente al mar, cuesta en esta zona U$S 1.750 la quincena.
En Miramar, otro destino muy requerido por las familias tucumanas, se consiguen alquileres que arrancan en los $150.000 por noche para una familia tipo. En Claromecó, hay departamentos, que cuestan desde $ 125.000 la noche. En Chapalmalal, se pueden encontrar opciones desde $90.000 por noche. En Necochea, una cabaña ubicada en el Lago de los Cisnes, totalmente equipada para cuatro pasajeros y con pileta climatizada, cuesta $ 3.558.900 por quincena.
En general, la sensación de los distintos operadores turísticos es que los tucumanos comparan más, preguntan más y toman decisiones un poco más tarde, pero siempre que pueden siguen apostando por el mar.
Protegerse del sol
Cuánto saldrá esta temporada alquilar una carpa en Mar del Plata
Los precios de las carpas ya están disponibles en muchos de los balnearios de Mar del Plata. Los valores varían bastante de acuerdo a la zona. Los más caros son Playa Grande y La Perla. En Punta Mogotes, por ejemplo, una carpa costará $80.000 por día. Para tener una idea, en enero completo una carpa costará $2.000.000, la primera quincena $1.100.000 y la segunda $1.200.000, mientras que 10 días costarán $800.000 y una semana $560.000. Otro precio a sumar: el estacionamiento, fijado en $15.000 diarios.
Comidas
Cuánto vale comer en la playa y en un restaurante
Aunque es muy variada la oferta de comidas, estos son algunos precios en promedio para tener en cuenta a la hora de veranear en la playa argentina. Un choclo costará entre $4.000 y $5.000, un helado de palito desde $5.000, un licuado desde $7.000, una docena de churros desde $12.000. Un combo de hamburguesa con gaseosa se podrá conseguir desde los $16.000, mientras que un plato principal en un parador o restaurante puede salir entre $30.000 y $ 40.000. Las bebidas, entre $4.000 $10.000.