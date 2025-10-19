Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Torres, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil se prepara para recibir a miles de turistas argentinos y uruguayos en el verano 2026. Ubicada junto al Parque Estadual de Guarita, la zona ofrece playas extensas, paisajes selváticos y una propuesta gastronómica tan variada como económica.
“Acá podés desayunar, almorzar y merendar por menos de 40 reales (unos $12.000. Todo libre y con vista al mar”, contó Enrique Ortiz.
El “show de precios” sorprende incluso a los visitantes más acostumbrados a la inflación argentina: un almuerzo buffet libre ronda los $7.500por persona.
Buffet libre, desayuno eterno y precios estables
En el restaurante dentro del Parque Guarita —el más caro de la zona— el servicio incluye desayuno, almuerzo y merienda por entre 30 y 40 reales ($12.000 a $13.000).
“La gente puede venir a desayunar a las dos de la tarde o tomar café a las cuatro. Acá no te levantan la mesa como en Argentina”, explicó Ortiz.
En los menús se mezclan clásicos locales como la feijoada, carnes con frutas y opciones internacionales como sushi o pastas. “Podés comer entraña con frutilla, pizza de chocolate o carne con ananá. A los argentinos les llama la atención, pero es parte de la gastronomía local”, agregó.
Cuánto cuesta alojarse en Torres
Los alquileres también resultan atractivos frente a los precios argentinos. Una casa con piscina y capacidad para ocho personas dentro de un barrio privado puede costar unos 120.000 pesos por día, mientras que opciones más simples se consiguen desde 350 reales (alrededor de 100.000 pesos) para siete personas.
Según datos de la Cámara de Posadas y Hoteles local, el 80% de la oferta ya está reservada y se espera que no queden alojamientos disponibles antes de noviembre.
Invasión argentina (y uruguaya)
“Se espera que entre 1,5 y 2 millones de argentinos lleguen este verano al sur de Brasil”, aseguraron desde el municipio de Torres. Muchos viajan en auto, aprovechando que el combustible es más barato y que los precios no aumentan en temporada alta, a diferencia de lo que ocurre en la costa argentina.
Los uruguayos también dicen presente. “Amamos Brasil por su calidad humana, los paisajes y porque es más barato que en Uruguay”, contó un turista de Montevideo.
rabajar en Brasil: el nuevo plan de verano
Además del turismo, Torres se convierte en un polo laboral para los argentinos. Se calcula que unos 25.000 ya tramitaron el CPF (una especie de CUIT brasileño) para trabajar durante la temporada, y las autoridades locales esperan llegar a 50.000 trabajadores argentinos.
Un empleado de temporada puede ganar entre 3.500 y 4.000 reales por mes (1,1 a 1,3 millones de pesos argentinos), con alojamiento y comida incluidos. “El poder adquisitivo es mucho mayor: un kilo de arroz cuesta 3,50 reales, unos 800 pesos argentinos”, detalló Ortiz.
Torres, entre la naturaleza y el turismo
El Parque Guarita combina selva, acantilados y playas protegidas. Allí habitan carpinchos, lagartos y aves exóticas. Además, la zona ofrece turismo de aventura con vuelos en globo, paracaidismo y senderismo.
“Es una de las playas más lindas y limpias del sur. Y este año se espera una de las temporadas más fuertes de la última década”, confirman desde la Secretaría de Turismo local.
En resumen
Pizza: desde 900 pesos argentinos la porción
Buffet libre: 7.500 pesos por persona
Desayuno + almuerzo + merienda: 12.000 a 13.000 pesos por día
Alojamiento para 7 personas: 100.000 pesos por día
Sueldo promedio de temporada: 4.000 reales (1,2 millones de pesos)
Brasil vuelve a ser el destino estrella de los argentinos, y Torres, con su mezcla de mar, selva y precios imbatibles, promete ser uno de los puntos más calientes del verano 2026.