Con una fuerte apuesta turística y gastronómica, Tucumán lanza en Buenos Aires su Temporada de Verano 2026

Tucumán se prepara para mostrar todo su potencial turístico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El próximo jueves 4 de diciembre, a las 10.30, la provincia realizará el lanzamiento oficial de su Temporada de Verano 2026 en un encuentro dirigido a medios nacionales, operadores turísticos, instituciones del sector y referentes de la actividad.La presentación tendrá lugar en la sede de CAME, ubicada en 25 de Mayo 457, y contará con la participación de las autoridades del Ente Tucumán Turismo (ETT).