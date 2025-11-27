Con una fuerte apuesta turística y gastronómica, Tucumán lanza en Buenos Aires su Temporada de Verano 2026

Tucumán se prepara para mostrar todo su potencial turístico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El próximo jueves 4 de diciembre, a las 10.30, la provincia realizará el lanzamiento oficial de su Temporada de Verano 2026 en un encuentro dirigido a medios nacionales, operadores turísticos, instituciones del sector y referentes de la actividad.La presentación tendrá lugar en la sede de CAME, ubicada en 25 de Mayo 457, y contará con la participación de las autoridades del Ente Tucumán Turismo (ETT).
La jornada comenzará con una exhibición integral de la oferta turística tucumana y continuará con una presentación encabezada por la vicepresidenta del ETT, Inés Frías Silva, quien expondrá las propuestas centrales para este verano. Entre ellas se destacan el turismo aventura en escenarios naturales únicos; las experiencias culturales y rurales, que ponen en valor tradiciones y comunidades; y, por supuesto, la gastronomía tucumana, uno de los pilares identitarios de la provincia.
Como parte del encuentro, el público podrá disfrutar de una muestra gastronómica que tendrá como protagonistas a dos clásicos indiscutidos: las empanadas tucumanas, consideradas las más ricas del país, y el sánguche de milanesa, ícono popular que traspasa fronteras y despierta fanatismos en cada rincón donde se presenta.
El evento también contará con la presencia de la Ruta del Vino en Altura, representada por bodegas del Valle Calchaquí, que ofrecerán degustaciones y compartirán la identidad de un terroir singular. Los visitantes podrán acercarse a los aromas y sabores de vinos moldeados por valles esmeraldas, altura y saberes ancestrales.
La música y la danza tradicional del Norte Argentino también formarán parte de la propuesta, creando un clima que trasladará al público porteño al corazón cultural de Tucumán.