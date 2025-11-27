Los gobernadores del norte lanzan un nuevo interbloque en el Congreso

El armado político en el Congreso sumó un nuevo capítulo con la confirmación de un interbloque federal impulsado por gobernadores del norte, una jugada que debilita al peronismo y deja al oficialismo más cerca de convertirse en la primera minoría en Diputados. El espacio quedó constituido este jueves en la Casa de Salta en Buenos Aires, aunque con menos gobernadores y legisladores de los esperados.
Un interbloque que nace con impacto político
Tal como se había anticipado, los mandatarios de Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Neuquén y Río Negro fueron convocados para formalizar el nuevo armado. Aunque aún no tiene nombre definitivo, todo indica que llevará un sello “Federal”.
El anfitrión, Gustavo Sáenz, llegó junto a Osvaldo Jaldo pocos minutos después de las 13. En la oficina ya esperaban Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén), aunque este último dejó el lugar antes del inicio del encuentro. También participó el diputado del MID, Oscar Zago.
Desde el Gobierno nacional ven con buenos ojos la movida, ya que implica un freno al poder de Unión por la Patria dentro de la Cámara baja.
Neuquén toma distancia: nace “La Neuquinitud”
Pese a la presencia inicial de Figueroa, el neuquino descartó integrar el interbloque y confirmó que sus legisladores se agruparán en un bloque propio denominado La Neuquinitud.
“Vamos a trabajar coordinados con los gobernadores, pero no vamos a integrar ningún interbloque”, aclaró. Por la tarde, tenía agendado un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en la adhesión a la eliminación de retenciones al crudo convencional.
Los gobernadores marcan agenda y rechazan lecturas partidarias
Aunque la ruptura golpea directamente al peronismo y, en particular, al kirchnerismo, los mandatarios del norte evitaron hablar de consecuencias partidarias.
Sáenz –habitualmente crítico del kirchnerismo– remarcó que la prioridad está puesta en las gestiones provinciales:
“Nos preocupan nuestras provincias, no las primeras minorías. No estamos especulando ni a favor ni en contra de nadie”.
Los gobernadores ratificaron su apoyo al Presupuesto y a la reforma laboral, aunque condicionaron su respaldo a la inclusión de obras y a la coparticipación de fondos como el ATN.
Jaldo advierte por la crisis financiera en las provincias
El tucumano Osvaldo Jaldo subrayó las dificultades económicas que atraviesan las provincias: “Se nos quitaron recursos, bajó el consumo y cayó la coparticipación. La macro está muy complicada, pero la micro la estamos sosteniendo las provincias”, expresó.
Ausencias clave y tensiones internas
Aunque el interbloque podría reunir entre 12 y 20 diputados, su lanzamiento no estuvo exento de tensiones.
El silencio del catamarqueño Raúl Jalil, la negativa de Figueroa y las ausencias de Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones) dejaron una foto incompleta.
Misiones, no obstante, ya juega en el Congreso dentro de Innovación Federal, bajo la conducción de Carlos Rovira.
Santiago del Estero, otro golpe para el peronismo
A la fuga de legisladores que ya experimenta el bloque peronista, se suma la probable salida de los siete diputados santiagueños que responden a Gerardo Zamora, quienes volverían a usar el sello del Frente Cívico. Aunque podrían seguir siendo parte del interbloque peronista, su reacomodamiento profundiza la pérdida de peso del peronismo en la Cámara baja.