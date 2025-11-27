Los gobernadores del norte lanzan un nuevo interbloque en el Congreso

El armado político en el Congreso sumó un nuevo capítulo con la confirmación de un interbloque federal impulsado por gobernadores del norte, una jugada que debilita al peronismo y deja al oficialismo más cerca de convertirse en la primera minoría en Diputados. El espacio quedó constituido este jueves en la Casa de Salta en Buenos Aires, aunque con menos gobernadores y legisladores de los esperados.