Zamora y Santilli: respaldo al Presupuesto, pero con exigencias

Búsqueda de consensos

Fuentes cercanas al oficialismo santiagueño confirmaron a Infobae que Zamora manifestó “la voluntad” de acompañar la aprobación del Presupuesto, remarcando que “es muy importante que cuente” con esa ley estratégica para la administración nacional. Sería, de concretarse, la primera vez que el Gobierno consiga la sanción del cálculo de ingresos y gastos desde el inicio de su gestión. Aun así, el mandatario provincial le pidió al ministro “que trate de hacer un esfuerzo en la búsqueda de consensos, porque hay cosas que deben incorporarse, como la iniciativa firmada en su momento por los 24 gobernadores sobre los fondos específicos”, entre ellos los recursos provenientes de combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional. También hizo referencia al reclamo formulado por los gobernadores del Norte Grande -en sintonía con la demanda de La Rioja- y a “la reducción del 1,9% al 1% como alícuota del ARCA, que no se encuentran previstas en el proyecto del presupuesto 2026″, asegurando que “esto no genera déficit fiscal, ya que se trata de fondos que pertenecen a las provincias”.