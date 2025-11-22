Zamora y Santilli: respaldo al Presupuesto, pero con exigencias

En un encuentro llevado a cabo en Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora le adelantó al ministro del Interior, Diego Santilli, su disposición a respaldar la aprobación del Presupuesto 2026. Sin embargo, aprovechó la reunión para exigir una mayor asignación de recursos para las provincias y evitó precisar qué postura adoptará a partir del 10 de diciembre, cuando asuma su banca en el Senado y quede al frente de un bloque de 10 legisladores -entre senadores y diputados- que podría resultar decisivo en la puja por el control del Congreso.
La reunión despertaba interés en todo el arco político, ya que un eventual quiebre del mandatario santiagueño con Unión por la Patria dejaría a ese espacio sin la primera minoría parlamentaria y abriría la puerta para que La Libertad Avanza avance en el dominio del Poder Legislativo. Del encuentro también participó Elías Suárez, quien sucederá a Zamora al frente del Ejecutivo provincial. La cita se dio en el marco de la gira que Santilli realiza por las provincias para consolidar acuerdos con los 20 gobernadores que se reunieron con Javier Milei tras el triunfo electoral del 26 de octubre.
De acuerdo con lo trascendido, los asistentes “coincidieron en la importancia de que el Gobierno cuente con la aprobación del Presupuesto 2026, como herramienta fundamental de trabajo para la gestión nacional y el Congreso avance con la agenda de reformas que propuso Javier Milei”. Además, se informó que durante el encuentro celebrado en la Casa de Gobierno provincial, también dialogaron sobre la agenda de trabajo compartida entre la Nación y las provincias y enfatizaron la intención de potenciar el diálogo recíproco.
Búsqueda de consensos
Fuentes cercanas al oficialismo santiagueño confirmaron a Infobae que Zamora manifestó “la voluntad” de acompañar la aprobación del Presupuesto, remarcando que “es muy importante que cuente” con esa ley estratégica para la administración nacional. Sería, de concretarse, la primera vez que el Gobierno consiga la sanción del cálculo de ingresos y gastos desde el inicio de su gestión. Aun así, el mandatario provincial le pidió al ministro “que trate de hacer un esfuerzo en la búsqueda de consensos, porque hay cosas que deben incorporarse, como la iniciativa firmada en su momento por los 24 gobernadores sobre los fondos específicos”, entre ellos los recursos provenientes de combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional. También hizo referencia al reclamo formulado por los gobernadores del Norte Grande -en sintonía con la demanda de La Rioja- y a “la reducción del 1,9% al 1% como alícuota del ARCA, que no se encuentran previstas en el proyecto del presupuesto 2026″, asegurando que “esto no genera déficit fiscal, ya que se trata de fondos que pertenecen a las provincias”.
“Un camino en común”
Tras la reunión, Santilli habló con la prensa local y destacó la trayectoria de Zamora, a quien calificó como “un gobernador que tiene muchas elecciones ganadas, muchos periodos de gobierno”. Consideró el encuentro como “importante” y reafirmó que su objetivo “siempre es sumar”, ya que “todos queremos ver a nuestro país crecer y queremos ver a nuestras provincias crecer”. En ese sentido, sostuvo que “las agendas tenemos que poder, de alguna manera, encontrar un camino en común”, al tiempo que valoró la recorrida por los mandatarios provinciales: “Lo considero como una recorrida muy importante. Estoy recorriendo los 20 mandatarios que estuvieron presentes con el presidente y tratando de dialogar con todos los gobernadores de la República Argentina este camino”.
Zamora, por su parte, agradeció a Santilli “por visitarnos y escucharnos” y ponderó “un gesto que valoro muchísimo, ya que es necesario el diálogo sincero y la búsqueda de coincidencias en beneficio de un país que debe salir adelante”. Luego, añadió: “Finalizada la reunión, nos comprometimos desde nuestra provincia en avanzar en el análisis de reformas que serían impulsadas por el Presidente de la Nación, y sobre una agenda de trabajo compartida, bajo el diálogo recíproco entre las provincias y el Gobierno Nacional”.
No obstante, según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gobernador espera que la Casa Rosada empiece a materializar los compromisos anunciados. Aunque reconocen la predisposición al diálogo político, advierten que “hubo en estos dos años muchas promesas y pocas realidades”.
Posibles aliados: Zamora asume en el Senado el 10 de diciembre
Gerardo Zamora, de origen radical pero que durante años estuvo aliado al kirchnerismo, controla 10 legisladores que la administración libertaria pretende alinear detrás de sus objetivos. El gobernador santiagueño dejará su cargo Ejecutivo en diciembre, pero asumirá como senador nacional, lo que le permitirá mantener su influencia en el Congreso. En el oficialismo apuestan a que los legisladores del Frente Cívico, el espacio político que lidera en Santiago del Estero, formen un bloque aparte y no se queden en Unión por la Patria.
Próximas reuniones: las audiencias de Santilli con gobernadores
El martes, Diego Santilli se reunirá con Hugo Passalacqua en Misiones. El ex gobernador misionero y el líder político de la provincia, Carlos Rovira, manejan seis legisladores que la administración libertaria también quiere sumar para el tratamiento de las próximas reformas. Tras ese encuentro, a Santilli le quedarán reuniones con sólo seis gobernadores para completar la primera ronda de audiencias con los mandatarios provinciales: Vidal (Santa Cruz), Ziliotto (La Pampa), Poggi (San Luis), Pullaro (Santa Fe), Valdés (Corrientes) y Macri (CABA)