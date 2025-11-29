Elecciones en San Martín de Tucumán: guía práctica para votar este domingo en La Ciudadela

San Martín llega a las urnas después de semanas agitadas y una decisión que dividió opiniones con la renuncia anticipada de la actual Comisión Directiva, que dejó el mando antes de cumplir el mandato. Para algunos, fue un gesto necesario y responsable; para otros, un final abrupto que expuso la fragilidad institucional de los últimos meses. Pero, más allá de los matices, todos coinciden en lo mismo: el futuro del club, deportivo y político, quedará en manos de una nueva conducción.