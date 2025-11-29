Elecciones en San Martín de Tucumán: guía práctica para votar este domingo en La Ciudadela

San Martín llega a las urnas después de semanas agitadas y una decisión que dividió opiniones con la renuncia anticipada de la actual Comisión Directiva, que dejó el mando antes de cumplir el mandato. Para algunos, fue un gesto necesario y responsable; para otros, un final abrupto que expuso la fragilidad institucional de los últimos meses. Pero, más allá de los matices, todos coinciden en lo mismo: el futuro del club, deportivo y político, quedará en manos de una nueva conducción.
Con ese telón de fondo, y tras un ciclo de Rubén Moisello que terminó marcado por la falta del objetivo más deseado, el ascenso, San Martín vive un domingo que puede redefinir su camino. La baja de la lista de Samuel Semrik, que se retiró tras considerar que su espacio era visto como continuidad del oficialismo, dejó la contienda enfocada en dos propuestas: “Modernicemos San Martín”, encabezada por Augusto Rodríguez, y “Unidad Roja y Blanca”, con Oscar Mirkin como candidato.
Desde las 9 de la mañana, La Ciudadela abrirá sus puertas para recibir a miles de socios en una jornada que se anticipa intensa, cargada de expectativa y atravesada por una idea que aparece en cada conversación. Es hora de elegir un nuevo rumbo.
A continuación, una guía completa con la información clave para votar.
¿Cuándo y dónde se vota?
La elección se realizará este domingo, de 9 a 18, en el estadio La Ciudadela. Los socios deberán acercarse a la mesa asignada según su apellido y seguir las indicaciones de las autoridades.
¿Qué cargos se eligen?
Se renovará toda la conducción institucional:
- Presidente
- Vicepresidente 1°
- Vicepresidente 2°
- Vocales titulares y suplentes
- Junta Fiscalizadora
El resultado definirá la nueva Comisión Directiva completa.
¿Qué listas compiten y quiénes son sus candidatos?
Son dos listas oficializadas por la Junta Electoral:
Lista N° 3 - “Modernicemos San Martín”
Presidente: Augusto Rodríguez
Vice 1°: Gabriel Benci
Vice 2°: Adrián Amaya
Lista N° 5 - “Unidad Roja y Blanca”
Presidente: Oscar Mirkin
Vice 1°: Rafael Ponce de León
Vice 2°: Nicolás Nasrallah
Ambas incluyen seis vocales y seis integrantes de la Junta Fiscalizadora entre titulares y suplentes.
¿Cuántos socios están habilitados?
El padrón definitivo cuenta con 4.439 socios más un centenar de vitalicios. También podrán sumarse al padrón complementario quienes regularicen su situación hasta el mismo domingo.
¿Dónde consultar el padrón?
Se encuentra disponible de forma presencial en el Museo de La Ciudadela, con la lista de mesas y la información necesaria para verificar la inscripción.
¿Cómo estarán distribuidas las mesas?
Habrá 14 mesas dentro del estadio:
- Mesa 1: socios vitalicios
- Mesas 2 a 14: orden alfabético según el apellido
Cada una tendrá autoridades y vocales designados.
¿Qué documentación hay que presentar?
El socio deberá mostrar su DNI (físico o digital). También será válido presentarlo vía Mi Argentina, siempre que los datos coincidan con el padrón.
¿Cómo es el procedimiento para votar?
1. Acreditación con DNI.
2. Verificación en padrón.
3. Entrega del sobre.
4. Ingreso al cuarto oscuro para elegir las boletas de lista y de Junta Fiscalizadora.
5. Depósito del sobre en la urna.
6. Firma del padrón.
¿Qué pasa si tengo cuotas impagas?
Para votar es obligatorio tener paga la cuota de noviembre.
Quienes adeuden meses anteriores podrán regularizar su situación el mismo domingo y pedir su incorporación al padrón complementario.
¿Hasta cuándo se aceptan pagos?
Hasta el día del comicio, con revisión caso por caso por parte de la Junta Electoral.
¿Qué hacer si hay un error en los datos del socio?
El reclamo debe presentarse mediante una nota individual dirigida a la Junta Electoral, que evaluará la documentación y resolverá si corresponde una corrección.
¿Dónde ver las propuestas de las listas?
Cada agrupación las difunde por:
- redes sociales oficiales
- reuniones con socios
- publicaciones en LA GACETA:
(click acá para ver las propuestas de Mirkin
(click acá para ver las propuestas de Rodríguez)
¿Cómo será el conteo de votos?
A las 18, las mesas cerrarán y comenzará el escrutinio manual.
El resultado de cada mesa se asentará en un acta que deberán firmar autoridades y fiscales.
¿Quién controla el escrutinio?
- Autoridades de mesa
- Fiscales de ambas listas
- Junta Electoral, encargada de validar las actas finales
¿Cuándo se conocerán los resultados?
No hay horario confirmado. Se informarán una vez finalizadas las 14 mesas y consolidada toda la documentación.
Derechos y responsabilidades del socio
El socio puede:
- Votar libremente
- Acceder a su información
- Solicitar asistencia si lo necesita
Debe:
- Respetar el reglamento
- Seguir las indicaciones de las autoridades
- Mantener el orden y la convivencia dentro del estadio
¿Puedo quedarme en el club después de votar?
No. La permanencia está prohibida para evitar concentraciones y garantizar un proceso ordenado.
¿Quiénes pueden permanecer dentro del estadio durante el acto?
Solamente:
- Apoderados de listas
- Hasta cinco integrantes identificados por cada agrupación
Nadie más puede quedarse más allá del tiempo necesario para emitir su voto.
¿Qué se considera infracción?
Acciones como:
- Intentar influir en el voto de otros
- Manipular boletas fuera del cuarto oscuro
- Circular por áreas no autorizadas
- Interferir en el trabajo de las mesas
- No acatar instrucciones de autoridades
Estas conductas pueden derivar en sanciones y en la intervención de la Junta Electoral.
San Martín vive un domingo decisivo. Con expectativas, proyectos y la ilusión de recuperar el rumbo deportivo, los socios volverán a tener la palabra. La Ciudadela espera por una jornada histórica.