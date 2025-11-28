Elecciones en San Martín: el proyecto con el que Oscar Mirkin busca encaminar al club

- Aplicaremos una auditoría integral y control estricto del gasto, y contaremos con una inversión inicial de U$D 600.000 destinada a generar nuevos recursos. Buscaremos patrocinios segmentados, activaremos el e-commerce y nuevos eventos, y pondremos el foco en aumentar socios, entradas y abonos para sostener lo deportivo sin recortes. El ingreso más vital es el que proviene de casa: el incremento masivo de socios, entradas y abonos. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y reactivar la pasión del hincha para que sea el principal sostén financiero, garantizando así que lo deportivo cuente con el respaldo económico necesario para volver a ser competitivo y sostenible.