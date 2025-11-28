Elecciones en San Martín: el proyecto con el que Oscar Mirkin busca encaminar al club

En un clima electoral que se redefinió sobre la marcha y dejó al club ante una disputa directa por la conducción institucional, Oscar Mirkin se presenta nuevamente como candidato a presidente de San Martín al frente de "Unidad Roja y Blanca". Con experiencia en la gestión y una trayectoria estrechamente vinculada a la vida diaria de la institución, el dirigente sostiene que el próximo ciclo será decisivo para reconstruir áreas clave, ordenar la economía y devolverle al club un proyecto deportivo estable.
En diálogo con LA GACETA, Mirkin analizó el presente institucional, explicó cómo imagina el funcionamiento del fútbol profesional y cuáles serán las prioridades para inferiores, disciplinas amateurs y obras en el Complejo y en La Ciudadela. También expuso su mirada sobre el vínculo con la AFA y adelantó las primeras medidas que implementaría en caso de ser elegido por los socios.
- ¿En qué situación institucional consideran que está hoy San Martín y en qué áreas creen que el club debe crecer con urgencia?
- Veo a San Martín con un desgaste institucional marcado, con un quiebre entre dirigencia y masa societaria y con áreas que necesitan recuperar identidad y funcionamiento. El crecimiento urgente pasa por profesionalizar la gestión, ordenar procesos y reconstruir la relación con el socio. Nuestro plan se sostiene en tres ejes inmediatos: transparencia con un diagnóstico integral, reconstrucción social para alcanzar 20.000 socios activos y un reordenamiento deportivo que sea sostenible desde inferiores hasta Primera.
- ¿Cómo se manejará el fútbol profesional si ganan? ¿Consejo de Fútbol, manager, un director deportivo o continuidad del sistema actual?
- Queremos terminar con la improvisación y adoptar una estructura profesional basada en una dirección deportiva que articule scouting, mercado de pases y logística. A esto se sumará una secretaría técnica y una subcomisión de fútbol con socios y ex jugadores. Facundo Pérez Castro tendrá un rol clave junto a profesionales como Sebastián Pena, Agustín Briones y Matías Torres (de la cantera de San Martín), Ricky Álvarez (actual manager de Vélez Sarsfield) y Mariano Herrón (actual técnico de la reserva de Boca Juniors). La idea es un proyecto integral que ordene el fútbol de arriba hacia abajo y potencie a los jugadores formados en el club.
- ¿Qué le falta al fútbol de San Martín para lograr finalmente el ascenso?
- Para lograr el ascenso, al fútbol de San Martín le faltan tres pilares que no tuvo de forma sostenida: un proyecto integral que una formativas con el primer equipo bajo una misma filosofía; planteles competitivos construidos con un método claro y no a último momento; y por último, relaciones institucionales estratégicas. Necesitamos que el club recupere su voz, tenga vínculos sanos y fluidos con AFA y otros clubes, dejando el aislamiento que tanto nos perjudica.
- ¿Cuál será la política concreta para las divisiones inferiores y cómo se integrará a las demás disciplinas amateurs?
- Nuestro objetivo es un proyecto integral para inferiores, con scouting profesional y un staff interdisciplinario. En disciplinas amateurs aplicaremos el plan polideportivo "Complejo Vivo", garantizando presupuesto, sponsors específicos y mejores herramientas de trabajo. En obras, en La Ciudadela priorizaremos baños, accesos, cantinas, cámaras e iluminación; y en el complejo "Natalio Mirkin" mejoraremos canchas, caminerías y pileta, además de avanzar con un nuevo gimnasio, vestuarios y canchas sintéticas.
- ¿Las disciplinas amateurs contarán con un apoyo presupuestario estable? ¿Qué creen que les falta para dar un salto de calidad?
- Sí, tendrán presupuesto anual definido y autónomo, acompañado por sponsors específicos para cada disciplina. Para crecer necesitan mejorar infraestructura, contar con materiales adecuados, profesionalizar cuerpos técnicos y tener un plan anual que las integre institucionalmente y potencie su desarrollo.
- ¿Qué obras tienen planificadas para el corto plazo y cuáles serán las prioridades en el complejo "Natalio Mirkin" y en La Ciudadela?
- En La Ciudadela trabajaremos sobre lo urgente: baños, accesos, cantinas, cámaras de seguridad, iluminación y pintura. También impulsaremos el Paseo Histórico. En el complejo "Natalio Mirkin" completaremos las obras pendientes, mejoraremos las canchas y avanzaremos -mediante alianzas- en un gimnasio nuevo, vestuarios, baños, SUM y canchas sintéticas (tanto de fútbol 11 como de pádel), clave para inferiores y disciplinas.
- El presupuesto mensual del club muestra un déficit importante. ¿Cómo piensan equilibrar las cuentas sin afectar lo deportivo?
- Aplicaremos una auditoría integral y control estricto del gasto, y contaremos con una inversión inicial de U$D 600.000 destinada a generar nuevos recursos. Buscaremos patrocinios segmentados, activaremos el e-commerce y nuevos eventos, y pondremos el foco en aumentar socios, entradas y abonos para sostener lo deportivo sin recortes. El ingreso más vital es el que proviene de casa: el incremento masivo de socios, entradas y abonos. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y reactivar la pasión del hincha para que sea el principal sostén financiero, garantizando así que lo deportivo cuente con el respaldo económico necesario para volver a ser competitivo y sostenible.
- ¿Qué estrategia aplicarán para atraer nuevos socios y recuperar a quienes dejaron de asistir al estadio?
- Lanzaremos la campaña “Quiero Volver”, con moratorias y más facilidades de pago, sumada a mejoras reales en la experiencia de La Ciudadela. Para atraer nuevos socios implementaremos la Tarjeta SANTA con beneficios y experiencias exclusivas, y fortaleceremos filiales y peñas con actividades que vuelvan a acercar al hincha al club.
- ¿Cómo será la relación con la AFA y qué rol imaginan para San Martín dentro del fútbol argentino?
- La relación con la AFA debe ser seria, constante y estratégica. San Martín no puede seguir aislado y necesita recuperar su presencia en los espacios donde se toman decisiones. La idea es reconstruir vínculos, participar activamente en las mesas de diálogo y trabajar junto a otros clubes del interior para fortalecer un modelo de gestión federal. Queremos que San Martín vuelva a tener voz propia, que sea escuchado y que defienda sus intereses con firmeza, siempre desde el respeto y la institucionalidad.
- ¿Qué medidas implementarán para evitar los conflictos de la barrabrava?
- Nuestra postura es firme: el club debe recuperar control y autoridad. Implementaremos una mesa de seguridad que trabaje junto al Ministerio y la Policía para coordinar información y operativos. Invertiremos en tecnología para mejorar accesos y cámaras, lo que permitirá identificar a quienes generen disturbios. Y aplicaremos derecho de admisión de manera inmediata y sostenida. Queremos un estadio seguro, con familias y socios que puedan volver sin miedo, y para eso es indispensable terminar con la dependencia de grupos violentos.
- Si tuvieran que mencionar tres decisiones clave para los primeros 100 días de gestión, ¿cuáles serían?
- La primera decisión será activar la auditoría integral, con un diagnóstico claro a los 30 días y un informe completo a los 90. La segunda será cerrar el financiamiento estratégico para la inversión inicial de U$D 600.000 que permitirá ordenar el funcionamiento sin frenar lo deportivo. Y la tercera será poner en marcha el departamento de fútbol, con profesionales al frente del armado del plantel, junto con el lanzamiento de la campaña “Quiero Volver” para recuperar identidad, reactivar la masa societaria y empezar a construir una base sólida de crecimiento.