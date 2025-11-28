Elecciones en San Martín: qué propone Augusto Rodríguez para el futuro inmediato del club

A horas de unas elecciones que cambiaron por completo su mapa político tras la salida de una de las listas, Augusto Rodríguez quedó frente a un escenario definitivo: competir mano a mano por la presidencia de San Martín. Al frente de “Modernicemos San Martín”, el candidato llega a la recta final con un diagnóstico crítico sobre la situación institucional del club y con un proyecto que, asegura, está preparado para ejecutarse desde el primer día.
En diálogo con LA GACETA, Rodríguez detalló cómo piensa ordenar la economía, qué modelo de gestión propone para el fútbol profesional, qué rol tendrán las divisiones inferiores, cuál será la estrategia para recuperar socios y cómo se proyecta la relación con la AFA. También adelantó sus primeras decisiones si los socios le confían el futuro de la institución.
- ¿En qué situación institucional consideran que está hoy San Martín y en qué áreas creen que el club debe crecer con urgencia?
- Yo veo a San Martín como un club con un déficit serio, sin planificación real y sin equipos de trabajo profesionalizados. Hoy no contamos con un proyecto deportivo sostenible, ni con estructuras modernas en marketing, finanzas o sistemas informáticos, y tampoco existe una estrategia clara para crecer en masa societaria. Para mí, el diagnóstico es evidente: si no ordenamos la gestión y no profesionalizamos las áreas críticas, el club va a seguir retrocediendo.
- ¿Cómo se manejará el fútbol profesional si ganan? ¿Consejo de Fútbol, manager, un director deportivo o continuidad del sistema actual?
- Nuestro manejo del fútbol será totalmente distinto al actual. El fútbol profesional estará a cargo de nuestro vicepresidente primero, Gabriel Benci, que tiene experiencia y capacidad para conducir esa área. Queremos que la Subcomisión de Fútbol Profesional trabaje integrada con un director deportivo, un coordinador de inferiores, un preparador físico que conduzca un proyecto integral, un técnico para Liga y un equipo de scouting y videoanálisis. Ya venimos avanzando con dos perfiles concretos para la dirección deportiva: Pablo Cantero y Marcos Gutiérrez, quien trabajaría junto a Ariel Ortega. Y aun así, estamos abiertos a seguir evaluando opciones que enriquezcan el proyecto.
- ¿Qué le falta al fútbol de San Martín para lograr finalmente el ascenso?
- Creo que el club necesita un proyecto deportivo serio y profesional desde el primer día. Hay que aumentar el presupuesto, planificar el armado del plantel con tiempo y conformar un equipo fuerte, equilibrado entre jóvenes con proyección, jugadores experimentados y futbolistas de jerarquía. Los clubes que ascienden funcionan con ese modelo, y nuestra intención es replicarlo y mejorarlo.
- ¿Cuál será la política concreta para las divisiones inferiores y cómo se integrará a las demás disciplinas amateurs?
- Mi idea es que las inferiores formen parte del mismo proyecto que la Primera, bajo la coordinación de la Subcomisión de Fútbol. Queremos brindar indumentaria completa, mejorar los salarios de los profesores, abrir filiales y centros de captación en toda la provincia, reabrir la pensión y sumar nutricionistas, psicólogos y un sistema de seguimiento integral. En cuanto a las disciplinas amateurs, queremos apoyarlas con presupuesto, con sponsors, con mejores instalaciones, un gimnasio renovado, más herramientas de trabajo y una política salarial más justa para los entrenadores. Mi objetivo es que todo el club eleve su nivel de competitividad.
- ¿Las disciplinas amateurs contarán con un apoyo presupuestario estable? ¿Qué creen que les falta para dar un salto de calidad?
- Sí, van a tener un presupuesto estable y en crecimiento. Además, queremos que puedan sumar sponsors propios y generar acuerdos que ayuden a reducir costos de viajes, nutrición y equipamiento. Nuestra idea es devolverles el manejo de su tesorería, si así lo desean, mediante un sistema informático que registre y audite cada movimiento, garantizando transparencia y eficiencia.
- ¿Qué obras tienen planificadas para el corto plazo y cuáles serán las prioridades en el complejo "Natalio Mirkin" y en La Ciudadela?
- En el complejo "Natalio Mirkin" queremos avanzar con un gimnasio nuevo, mejorar la cantina, reforzar la seguridad, impulsar un microestadio para eventos, mantener integralmente las canchas y renovar la iluminación. En La Ciudadela, las primeras etapas estarán enfocadas en mejorar los accesos, los baños, la seguridad, las cabinas y áreas de prensa, además de optimizar todas las instalaciones necesarias para el día de partido.
- El presupuesto mensual del club muestra un déficit importante. ¿Cómo piensan equilibrar las cuentas sin afectar lo deportivo?
- Tenemos sponsors comprometidos que están listos para ingresar en la primera semana de gestión. Son empresas de transporte, salud, franquicias, financieras, constructoras y comercios de Tucumán. Además, vamos a impulsar una moratoria para recuperar hasta 18.000 socios inactivos, a lanzar la tienda oficial física y virtual, a mejorar el uso de los derechos televisivos, ampliar subsidios y trabajar con un mercado de pases inteligente que permita generar ingresos. Es un plan pensado para equilibrar las cuentas sin resignar competitividad deportiva.
- ¿Qué estrategia aplicarán para atraer nuevos socios y recuperar a quienes dejaron de asistir al estadio?
- Vamos a reestructurar por completo el Departamento de Socios. Queremos lanzar una app, un carnet digital y beneficios reales para el hincha. Haremos un sorteo mensual para que un socio viaje con la delegación y crearemos el Departamento de Peñas, con actividades culturales, deportivas y sociales en toda la provincia para sumar adherentes. Mi convicción es que ser socio tiene que valer realmente la pena.
- ¿Cómo será la relación con la AFA y qué rol imaginan para San Martín dentro del fútbol argentino?
- Nuestra relación con la AFA será seria, institucional y respetuosa. La comisión directiva saliente deja a San Martín con un lugar en la mesa de la Primera Nacional, y nosotros vamos a honrar esa responsabilidad. Vamos a asistir a todas las reuniones, defender los intereses del club en cada tema y recibir como corresponde a todas las delegaciones que visiten Tucumán.
- ¿Qué medidas implementarán para evitar los conflictos de la barrabrava?
- Vamos a imponer orden, respeto y controles estrictos. Ante el primer conflicto aplicaremos derecho de admisión y haremos la denuncia correspondiente en la Justicia. Nuestro objetivo es recuperar una tribuna llena de pasión y no de violencia. Las familias tienen que volver a la cancha con tranquilidad.
- Si tuvieran que mencionar tres decisiones clave para los primeros 100 días de gestión, ¿cuáles serían?
- Las tres decisiones más importantes serán generar superávit y ordenar financieramente el club, crear departamentos profesionalizados -como Marketing, Finanzas, Sistemas, Legal y Socios- y poner en marcha el proyecto deportivo más ambicioso y moderno de la historia de San Martín. Estoy convencido de que con ese punto de partida el club puede pegar un salto real.