Elecciones en San Martín: qué propone Augusto Rodríguez para el futuro inmediato del club

- Nuestro manejo del fútbol será totalmente distinto al actual. El fútbol profesional estará a cargo de nuestro vicepresidente primero, Gabriel Benci, que tiene experiencia y capacidad para conducir esa área. Queremos que la Subcomisión de Fútbol Profesional trabaje integrada con un director deportivo, un coordinador de inferiores, un preparador físico que conduzca un proyecto integral, un técnico para Liga y un equipo de scouting y videoanálisis. Ya venimos avanzando con dos perfiles concretos para la dirección deportiva: Pablo Cantero y Marcos Gutiérrez, quien trabajaría junto a Ariel Ortega. Y aun así, estamos abiertos a seguir evaluando opciones que enriquezcan el proyecto.