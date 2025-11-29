Rosalía estuvo con Mario Pergolini y confesó sus vínculos con la Argentina: desde la conexión con Gardel hasta los stickers de Messi

Pero también hubo grandes artistas nacionales detrás del disco de Rosalía que demoró tres años en hacerse. Las grandes figuras del folklore argentino también estuvieron allí. “Me acuerdo que estaba en Los Ángeles trabajando y tenía una mesa llena de libros que iba consultando y había uno que tenía letras de tango”, contó la cantante. Pergolini se sorprendió ante esta literatura pero Rosalía afirmó “todo lo que sean recojos de letras tradicionales siempre le ayudan mucho para escribir”. Allí estaba uno de los más célebres: “Justamente me acuerdo estar mirando el trabajo de Carlos Gardel y me ayudó”, confesó.