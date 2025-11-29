Rosalía estuvo con Mario Pergolini y confesó sus vínculos con la Argentina: desde la conexión con Gardel hasta los stickers de Messi

Una de las artistas más importantes e influyentes del mundo llegó la Argentina y se sentó en el sillón del programa de Mario Pergolini . Los intentos por disimular la emoción y actuar con precaución fueron totalmente frustrados cuando la mismísima Rosalía entró en el estudio. Entre vítores y una ovación que se prolongó en el tiempo la multipremiada artista entró por la puerta grande para sincerarse sobre su última gran obra de pop “Lux”, su éxito global, los stickers que usa en WhatsApp, la próxima gira y sus emociones sobre los regales locales.
El episodio 100 de “Otro Día Perdido” tuvo la mística que Rosalía buscó imprimir en todo su nuevo disco del que el mundo no pudo parar de hablar. En el reciente estreno de “Lux”, la artista visitó a Mario Pegrolini y confesó cómo fue el proceso de producción del disco, los motivos que inspiraron su nueva música y una posible gira por la Argentina. Bach, Vivaldi, Mozart, todos ellos estuvieron detrás de una producción que se mezcla con las referencias religiosas y la espiritualidad.
La inspiración también vino de artistas nacionales
“Es un proyecto inspirado en misticismo. La mística femenina es la inspiración. También llevar esa pieza en la cabeza es una muestra de respeto y admiración a esas mujeres que se comprometieron con una causa en su vida, y en mi caso me siento muy comprometida con la música y para mí hay esa conexión”, confesó Rosalía en una reflexión profunda sobre su obra que tomó la devoción de su abuela por la religión católica.
Pero también hubo grandes artistas nacionales detrás del disco de Rosalía que demoró tres años en hacerse. Las grandes figuras del folklore argentino también estuvieron allí. “Me acuerdo que estaba en Los Ángeles trabajando y tenía una mesa llena de libros que iba consultando y había uno que tenía letras de tango”, contó la cantante. Pergolini se sorprendió ante esta literatura pero Rosalía afirmó “todo lo que sean recojos de letras tradicionales siempre le ayudan mucho para escribir”. Allí estaba uno de los más célebres: “Justamente me acuerdo estar mirando el trabajo de Carlos Gardel y me ayudó”, confesó.
Los stickers que usa en WhatsApp
Su WhatsApp tampoco pierde la argentinidad. Entre los momentos de complicidad del show, Pergolini mencionó la rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil. Ante esto, Rosalía respondió con entusiasmo: “Pero, ¿por qué? Si tenéis a (Lionel) Messi. ¿Qué más quieres?, es increíble“. El conductor quiso saber si la cantante había conocido personalmente a Messi. La respuesta fue espontánea: “No, pero siempre uso sus stickers. Tiene uno increíble, con unas gafas negras, y está así como... Soy fan”. El conductor, divertido, le sugirió que debía conocer al astro argentino y bromeó: “Messi nos ve todas las noches... no, mentira, pero no importa, si la mujer sabe de esto, le va a encantar”, dijo entre risas.
Rosalía se puso la camiseta
Y la conexión con los símbolos nacionales continuaron y Rosalía mostró su emoción ante un particular regalo de Pergolini. Ya para el final de la grabación el conductor le entregó una camiseta de Boca Juniors, el club del que es fanático, como regalo. Sin dudarlo, Rosalía se la puso por encima del vestido que llevaba para la entrevista, generando sorpresa entre quienes estaban presentes en el estudio y entre los seguidores que la vieron en vivo.
Al salir del programa y subirse a la camioneta que la esperaba, la española se detuvo a saludar a los fanáticos que la aguardaban en la puerta. Con la camiseta azul y oro puesta, firmó autógrafos y posó con simpatía, dejando en claro su buen ánimo tras el encuentro.
El hecho se volvió viral en redes sociales, donde usuarios compartieron los videos y remarcaron la complicidad entre la cantante y el conductor. Para muchos, la imagen de Rosalía luciendo la camiseta xeneize confirmó su cercanía con el club y aumentó la expectativa por la entrevista completa.