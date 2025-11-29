El contundente comunicado del PRO tras el acto antivacunas organizado por una diputada: "Creemos en la ciencia y la prevención"

El PRO tomó distancia de la diputada Marilú Quiroz luego del escándalo ocurrido en el Congreso, donde durante una insólita exposición un hombre con el torso desnudo aseguró que su cuerpo presentaba “consecuencias magnéticas” supuestamente derivadas de la vacunación contra el coronavirus Sars-CoV-2.
A través de un comunicado, el espacio que lidera Mauricio Macri señaló: "Creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos".
"Durante nuestro gobierno, la Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención que permitió mantener controladas enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer", añadió.
Siempre haciendo hincapié en la caída histórica de la tasa de vacunación que hizo que algunas enfermedades como el sarampión vuelvan a generar brotes, el partido sostuvo: "La caída en la tasa de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión: es una responsabilidad individual y colectiva".
"Desde PRO impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas", subrayó el espacio.
