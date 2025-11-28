Quién es Marilú Quiroz, la diputada del PRO que impulsó el acto antivacunas y ahora se defiende

La diputada nacional Marilú Quiroz (PRO–Chaco) defendió este viernes el polémico acto antivacunas realizado en el Congreso, en el que se cuestionó la obligatoriedad de la vacunación y se difundieron teorías sin aval científico, como presuntos efectos “magnéticos” provocados por los fármacos. Tras la fuerte reacción de especialistas, entidades médicas y legisladores de distintos partidos, la diputada aseguró que solo facilitó el espacio y que su intención fue “escuchar todas las voces”.
“Yo brindé el lugar”: la defensa de Quiroz
En diálogo con El Destape, Quiroz sostuvo que no se arrepiente de haber impulsado el encuentro:
“Yo brindé el lugar. Me pareció importante escuchar todas las voces. Yo no soy responsable de que la gente no se vacune. Soy una ciudadana que escucha al pueblo”.
El evento, titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, duró más de seis horas y generó críticas desde la comunidad científica, que advirtió sobre los riesgos de difundir información sin evidencia en un contexto de caída histórica en las coberturas de vacunación infantil.
La mención a su experiencia personal con la vacunación
Durante sus declaraciones, la diputada también habló de su experiencia con las vacunas contra el COVID-19. Afirmó que ella no tuvo efectos adversos, pero atribuyó el “mieloma múltiple” de su esposo a la inoculación:
“Una persona que fue sanísima, que nunca conoció una operación. Y realmente me cuestiono, como muchísima gente”.
Ante la consulta sobre estudios científicos que respalden ese tipo de teorías, Quiroz reconoció:
“No soy médica. Llevaron un montón de material, no estuve las seis horas. Me pareció importante prestar ese espacio”.
Confirmado, Magneto existe y es de Argentina.— Dr. Oscar Atienza (@oscaratienza) November 27, 2025
Un acto cargado de pseudociencia
La jornada se realizó en el Anexo A de la Cámara de Diputados y fue habilitada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, pese a pedidos previos de suspensión.
Entre los expositores estuvieron:
Oscar Botta, integrante de Médicos por la Verdad, con un panel que vinculó vacunas de calendario con autismo.
Viviana Lens, quien presentó supuestos análisis de “sangre de vacunados al microscopio”.
Lorena Diblasi, que llevó a un hombre que afirmó estar “magnetizado” por las dosis de AstraZeneca. El asistente se quitó la ropa y se pegó imanes en la piel como “demostración”.
La escena provocó risas, incomodidad y viralización en redes sociales.
Rechazo de sociedades médicas y alerta sanitaria
El Colegio de Médicos, mediante una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, calificó la actividad como “peligrosa” y advirtió que este tipo de acciones puede aumentar la reticencia a vacunarse en un momento crítico: enfermedades prevenibles están reapareciendo en el país.
La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) también expresó su repudio, afirmando que el evento “atenta contra la salud pública”.
Los datos oficiales preocupan:
La vacunación contra la poliomielitis cayó por debajo del 50%.
La triple viral registra niveles mínimos.
Este año murieron siete niños por tos convulsa, todos sin esquema completo.
Quiroz: “No soy ignorante en valores humanos”
Al cierre del evento, la diputada chaqueña volvió a reivindicar la jornada antivacunas, señalando que busca impulsar cambios en la legislación sobre obligatoriedad de vacunas y reclamando transparencia sobre las cláusulas de los laboratorios durante la pandemia.
“Puedo ser ignorante en muchos temas, pero no en valores humanos. En redes me han tratado de burra, pero yo escucho y hay que darle la oportunidad de hablar a los que saben”.