Quién es Marilú Quiroz, la diputada del PRO que impulsó el acto antivacunas y ahora se defiende

La diputada nacional Marilú Quiroz (PRO–Chaco) defendió este viernes el polémico acto antivacunas realizado en el Congreso, en el que se cuestionó la obligatoriedad de la vacunación y se difundieron teorías sin aval científico, como presuntos efectos “magnéticos” provocados por los fármacos. Tras la fuerte reacción de especialistas, entidades médicas y legisladores de distintos partidos, la diputada aseguró que solo facilitó el espacio y que su intención fue “escuchar todas las voces”.