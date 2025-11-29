Secciones
Verano sin humo: de cuánto serán las multas por fumar en las playas de Mar del Plata

La temporada de vacaciones llega con nuevas medidas y espacios habilitados especialmente para fumadores.

La prohibición aún no alcanzó a las playas públicas, pero se evalúa la posibilidad de instaurarla también en estos espacios.
Hace 10 Hs

El Municipio de General Pueyrredón, que abarca parte de la costa argentina bonaerense, impulsó una nueva medida para tener veranos más saludables. Se trata de un reglamento que impedirá a los paseantes fumar en las playas de Mar del Plata. La práctica venía sin regulación desde hace años y miles de veraneantes se quejaban, no solo del humo, sino también de la contaminación que producen las colillas que se arrojaban a la arena.

Autoridades locales iniciaron el nuevo régimen con una campaña de concientización. Como dato relevante para entender cuánto puede contaminar una sola colilla de cigarrillo, se mencionó que una sola tarde 18 meses en biodegradarse. Además, un solo cigarrillo apagado puede contaminar litros y litros de agua.

De cuánto serán las multas por fumar en las playas en Mar del Plata

Según un informe de La Nación, el sistema prevé multas porcentuales que van del 1.15% al 1.5% de 100 salarios mínimos municipales. En septiembre, el salario mínimo municipal fue de $339.328,21. Por ende, un cálculo permite estimar que las multas oscilarían entre los $50.899 y los $508.992, según determine la autoridad de aplicación.

La nueva disposición aplicará, en principio, tanto balnearios privados y concesionados como unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio y el Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales. De momento no aplicaría para las playas públicas, pero se está evaluando formalizar la medida en estas áreas también.

La medida empezará a regir en la temporada 2025/2026 según la Ordenanza N° 25.845. Habrá espacios habilitados particularmente a ese fin y no se podrá fumar fuera de ellos. La norma tiene por objetivo desalentar el consumo del tabaco en la costa, proteger la salud pública y el ambiente.

Por su parte, los espacios señalizados deberán estar debidamente indicados y demarcados, contar con recipientes para depositar las colillas y exhibir la advertencia sanitaria y de concientización “Fumar es perjudicial para la salud”. Lo recaudado será destinado, según informaron, a desarrollar programas de prevención y lucha contra el tabaquismo.

