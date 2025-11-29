Verano sin humo: de cuánto serán las multas por fumar en las playas de Mar del Plata

El Municipio de General Pueyrredón, que abarca parte de la costa argentina bonaerense, impulsó una nueva medida para tener veranos más saludables. Se trata de un reglamento que impedirá a los paseantes fumar en las playas de Mar del Plata. La práctica venía sin regulación desde hace años y miles de veraneantes se quejaban, no solo del humo, sino también de la contaminación que producen las colillas que se arrojaban a la arena.