Una periodista murió al caer de un acantilado en Mar del Plata cuando intentaba sacarse una foto

La última imagen que compartió Leticia Lembi en sus redes sociales refleja un momento de alegría. Sonriente, rodeada de viñedos y con el mar de fondo, la periodista de 33 años posó para una historia de Instagram en la que bromeó: “Acá haciéndome la wine woman”. El posteo fue realizado este miércoles durante una visita a Costa & Pampa, la primera bodega oceánica del país, ubicada en Chapadmalal. Horas después, su vida se truncó de manera trágica.
Lembi, oriunda de Tres Arroyos, estaba de vacaciones en Mar del Plata y había salido a pasear con su familia por la zona de Barrancas de Los Lobos, uno de los paisajes más impactantes de la costa atlántica. Allí, mientras intentaba sacarse una foto con el mar de fondo, perdió el equilibrio y cayó desde un acantilado de 25 metros. Murió en el acto.
El accidente ocurrió minutos antes de las 19 de este miércoles, a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, el camino que une Mar del Plata con Miramar. La zona es reconocida por su belleza natural, pero también es señalada desde hace años por el abandono, la falta de mantenimiento y la inexistencia de medidas de seguridad en sus accesos.
En sus redes, Lembi solía mostrar parte de su vida cotidiana: paseos playeros junto a sus perros salchicha, Donna y Mabel, viajes, atardeceres. Este último recorrido por la costa terminó convirtiéndose en una tragedia que conmocionó a su comunidad y volvió a poner en debate las condiciones de seguridad en los acantilados de la región.
La muerte de la periodista deja un fuerte impacto en Tres Arroyos y en quienes seguían sus historias de viaje, que horas antes la mostraban disfrutando de unas vacaciones que jamás imaginó serían las últimas.