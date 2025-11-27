Una periodista murió al caer de un acantilado en Mar del Plata cuando intentaba sacarse una foto

La última imagen que compartió Leticia Lembi en sus redes sociales refleja un momento de alegría. Sonriente, rodeada de viñedos y con el mar de fondo, la periodista de 33 años posó para una historia de Instagram en la que bromeó: “Acá haciéndome la wine woman”. El posteo fue realizado este miércoles durante una visita a Costa & Pampa, la primera bodega oceánica del país, ubicada en Chapadmalal. Horas después, su vida se truncó de manera trágica.