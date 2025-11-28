Rosalía en Argentina: ¿qué fue lo primero que hizo la cantante cuando aterrizó en Buenos Aires?

En pleno éxito por el lanzamiento de su nuevo álbum "Lux", Rosalía llegó a Argentina el jueves a la noche y se quedará unos días en Buenos Aires. Esta noche estará en el programa de Mario Pergolini y también dará una entrevista exclusica en "Nadie dice nada" (Luzu) conducido por Nico Occiato.
El jueves, apenas aterrizó en Buenos Aires, Rosalía fue directamente al estadio de Ferro para presenciar el show en vivo de Cindy Cats, la banda integrada por reconocidos sesionistas argentinos. Se la notó relajada, acompañada por dos amigas, y en las imágenes que circularon se la ve sin estar rodeada de fanáticos.
En el VIP del evento se la observó con un perfil reservado: vestía un conjunto negro, llevaba lentes oscuros y un pañuelo blanco en el cabello, en sintonía con la estética ligada al cristianismo que impulsó con su nuevo álbum.
¿Qué dijo en Vaticano sobre el nuevo disco de Rosalía?
Sobre Lux, donde incorpora estilos diversos como una canción en italiano, un fado portugués y ritmos de hip hop, Rosalía explicó en una rueda de prensa en México: “Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”.
La respuesta del Vaticano luego del lanzamiento, no tardó en llegar. José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano: “Cuando una creadora como Rosalía habla de espiritualidad, significa que ella capta una necesidad profunda en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior”.