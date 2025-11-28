Rosalía en Argentina: ¿qué fue lo primero que hizo la cantante cuando aterrizó en Buenos Aires?

Sobre Lux, donde incorpora estilos diversos como una canción en italiano, un fado portugués y ritmos de hip hop, Rosalía explicó en una rueda de prensa en México: “Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”.