El top comodín en tendencia que salva tus outfits de fin de año, según Vogue

En Argentina la tendencia no llega con rezago porque los tops de lazo no son una novedad. Aunque desde principios de año –y quizás desde la temporada pasada– ya se veía este tipo de prendas, esta temporada pisarán con más fuerza. Son cada vez más los modelos y estilos que eligen las marcas. Es que las aberturas completas de los que llevan la separación hacia adelante juegan con la frescura que ofrecen aportando un toque sensual y elegante.