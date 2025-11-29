Secciones
SociedadEstilo de vida

El top comodín en tendencia que salva tus outfits de fin de año, según Vogue

La temporada estival llega con una prenda clave que combina frescura y estilo, ideal para resolver cualquier look en medio del maratón de brindis.

Los lazos aportan elegancia y juventud a cualquier outfit. Los lazos aportan elegancia y juventud a cualquier outfit.
Hace 11 Hs

Diciembre está a punto de empezar y los argentinos, como buenos hacedores de amistades, ya tienen programado todo su calendario de fiestas de fin de año y despedidas, reencuentros y brindis, celebraciones y más. Pero ante una agenda abarrotada de eventos, surge la urgencia de qué atuendo usar. Para esta incógnita, la temporada de verano llegó con algunas piezas comodín que serán infaltables durante las próximas semanas en tu armario.

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

La revista Vogue España hizo una oda a un tipo de top que está en tendencia esta temporada. En contraposición al clásico vestido de fiesta, la revista de moda destaca que hay más tipos de estilismo para la cena de Nochebuena, “sobre todo para aquellas que buscan huir a toda costa del terciopelo y el brilli brilli y prefieren en su lugar básicos de su día a día”, señala.

Qué top no puede faltarte para fin de año

La tendencia 25-26 vuelve a ser un pequeño decorado que las mujeres utilizan desde pequeñas: el lazo. En particular, Vogue destaca los tops con lazos o moños que pueden combinarse de cualquier manera. Incluso en las grandes pasarelas de las presentaciones de colecciones de este año ya se vieron a estas prendas brillar y eclipsar cualquier otro atuendo.

Aunque el hemisferio norte empieza a cursar el invierno y, por ello se opta por un top de mangas largas, en el hemisferio sur –a punto de empezar el verano–, las características pueden variar, respetando la esencia. Se trata de un top con transparencias y detalles de encaje que se abre con un cut-out por delante y une dos solapas por el frente del torso.

El top comodín en tendencia que salva tus outfits de fin de año, según Vogue

“Con unos pantalones denim y un blazer negor, el conjunto navideño más resolutivo ya está conseguido”, ejemplifica Vogue España. Las marcas proponen utilizar los moños de otras formas y no solo en las ataduras sobre el busto. Zara usa, por ejemplo, los moños en los tirantes mientras que H&M diseña tops asimétricos con un único lazo gigante en el hombro que se roba todo el protagonismo.

En Argentina la tendencia no llega con rezago porque los tops de lazo no son una novedad. Aunque desde principios de año –y quizás desde la temporada pasada– ya se veía este tipo de prendas, esta temporada pisarán con más fuerza. Son cada vez más los modelos y estilos que eligen las marcas. Es que las aberturas completas de los que llevan la separación hacia adelante juegan con la frescura que ofrecen aportando un toque sensual y elegante.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”
1

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá
2

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia
3

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán
4

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas
5

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal
6

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Más Noticias
Santoral del 29 de noviembre: ¿qué santos se celebran hoy en la Iglesia Católica?

Santoral del 29 de noviembre: ¿qué santos se celebran hoy en la Iglesia Católica?

Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Comentarios