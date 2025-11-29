El top comodín en tendencia que salva tus outfits de fin de año, según Vogue

Diciembre está a punto de empezar y los argentinos, como buenos hacedores de amistades, ya tienen programado todo su calendario de fiestas de fin de año y despedidas, reencuentros y brindis, celebraciones y más. Pero ante una agenda abarrotada de eventos, surge la urgencia de qué atuendo usar. Para esta incógnita, la temporada de verano llegó con algunas piezas comodín que serán infaltables durante las próximas semanas en tu armario.
La revista Vogue España hizo una oda a un tipo de top que está en tendencia esta temporada. En contraposición al clásico vestido de fiesta, la revista de moda destaca que hay más tipos de estilismo para la cena de Nochebuena, “sobre todo para aquellas que buscan huir a toda costa del terciopelo y el brilli brilli y prefieren en su lugar básicos de su día a día”, señala.
Qué top no puede faltarte para fin de año
La tendencia 25-26 vuelve a ser un pequeño decorado que las mujeres utilizan desde pequeñas: el lazo. En particular, Vogue destaca los tops con lazos o moños que pueden combinarse de cualquier manera. Incluso en las grandes pasarelas de las presentaciones de colecciones de este año ya se vieron a estas prendas brillar y eclipsar cualquier otro atuendo.
Aunque el hemisferio norte empieza a cursar el invierno y, por ello se opta por un top de mangas largas, en el hemisferio sur –a punto de empezar el verano–, las características pueden variar, respetando la esencia. Se trata de un top con transparencias y detalles de encaje que se abre con un cut-out por delante y une dos solapas por el frente del torso.
“Con unos pantalones denim y un blazer negor, el conjunto navideño más resolutivo ya está conseguido”, ejemplifica Vogue España. Las marcas proponen utilizar los moños de otras formas y no solo en las ataduras sobre el busto. Zara usa, por ejemplo, los moños en los tirantes mientras que H&M diseña tops asimétricos con un único lazo gigante en el hombro que se roba todo el protagonismo.
En Argentina la tendencia no llega con rezago porque los tops de lazo no son una novedad. Aunque desde principios de año –y quizás desde la temporada pasada– ya se veía este tipo de prendas, esta temporada pisarán con más fuerza. Son cada vez más los modelos y estilos que eligen las marcas. Es que las aberturas completas de los que llevan la separación hacia adelante juegan con la frescura que ofrecen aportando un toque sensual y elegante.