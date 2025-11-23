Secciones
Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Son prendass aireadas y combinables, ideales para quienes buscan lucir un estilo relajado y sencillo.

Hace 2 Hs

La moda está en constante evolución, y cada nueva temporada presenta sus propias protagonistas. Para el verano de 2026, las remeras oversize y los tops muy ajustados cederán su lugar en el protagonismo del guardarropa. Veremos una clara transición hacia diseños que logran combinar de manera efectiva la comodidad, la practicidad y la elegancia.

Las principales marcas y diseñadores ya anticipan que las prendas que dominarán los looks de la próxima temporada estival serán muy versátiles. Priorizaremos piezas frescas y fáciles de combinar, resultando ideales para aquellos que buscan proyectar un estilo relajado pero que, al mismo tiempo, conserve un toque distintivo de sofisticación.

¿Por qué estas tres prendas van a ser tendencia?

El verano de 2026 marca el fin de las prendas oversize para recibir a las remeras que presentan diseños más estructurados, frescos y elegantes. Esta tendencia busca establecer un equilibrio perfecto entre estilo y practicidad, ofreciendo una opción ideal para quienes desean estar a la vanguardia sin sacrificar la comodidad en los días de calor.

La popularidad de estas prendas estructuradas se debe a diversos motivos clave. Se adaptan a diferentes cuerpos y estilos gracias a su versatilidad, y ofrecen gran comodidad debido al uso de telas livianas y cortes pensados específicamente para afrontar las altas temperaturas. Además, permiten crear looks frescos y modernos sin complicaciones, lo que se traduce en una elegancia sin esfuerzo y una accesibilidad que las convierte en una opción práctica para el uso diario.

Las tres remeras que se ponen de moda y reemplazan el estilo oversize

- Cropped boxy: Este diseño presenta un corte recto que llega justo a la altura de la cintura. No resulta tan corto como un top ni tan largo como una prenda oversize. Es ideal para experimentar con proporciones y lograr un look moderno sin sacrificar la comodidad.

- Fitted básica: Se trata de un clásico reinventado, ajustado al cuerpo pero confeccionado con telas livianas que aseguran frescura y libertad de movimiento. Esta opción se convierte en la elección perfecta para quienes priorizan la practicidad y un estilo pulido.

- Musculosa con hombreras: Esta silueta incorpora estructura a la prenda, confiriéndole un aire de sofisticación. Favorece a distintas siluetas corporales y se adapta versátilmente tanto a un outfit de estilo urbano como a uno que requiera mayor elegancia.

