Tarifas calientes: ¿cómo se aplicarán los subsidios a la energía?

10 ¿Con esta decisión, qué pasará después con las tarifas de los servicios energéticos?

El Ministerio de Economía de la Nación asegura que la reducción de subsidios será acompañada de una actualización paulatina de tarifas y de la focalización de la ayuda, para minimizar el impacto sobre la factura promedio durante la transición. Asimismo, el Gobierno subrayó que no se esperan cortes generalizados en el sistema eléctrico este verano gracias a la capacidad de generación, aunque persistirán riesgos en áreas con redes deficitarias. Economía fijó en 7,5% el porcentaje que se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La suba regirá desde diciembre. Asimismo, se establecieron nuevos precios para la demanda de energía eléctrica durante el verano, que repercurirá en las boletas del servicio. En Tucumán, en la actualidad, hay cerca de 570.000 usuarios, de los cuales se registra un 16% de clientes de altos ingresos (N1);14% de clientes de ingresos medios (N3) y 70% de clientes de menores ingresos (N2). Poco más de la mitad de ese padrón continuaría bajo el esquema de subsidios del Estado, aunque todo dependerá del consumo energético y de la decisión de avanzar con una política de ahorro en meses considerados críticos. Si no media precisamente una conducta de ahorro energético, un tercio de los sectores medios de ingresos y la mitad de los que se consideran vulnerables pueden llegar a licuar el subsidio y pagar tarifas plenas, advierten las fuentes consultadas por LA GACETA.