Tarifas calientes: ¿cómo se aplicarán los subsidios a la energía?

1 ¿Cómo será el nuevo esquema que propone el Gobierno para la electricidad?
La iniciativa impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación y denominada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) elimina la segmentación por niveles N1 (altos ingresos), N2 (bajos) y N3 (sectores medios), así como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados. En su lugar, quedan definidas solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, determinadas por los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica de cada grupo familiar. Bajo el nuevo sistema que, en principio, arrancará el primer día del año que viene, recibirán asistencia los hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $ 3.641.397 mensuales. Más allá de ese tope, el Gobierno evaluará los datos patrimoniales y consumos registrados por cada usuario. La asignación del beneficio será automática. Actualmente, el límite para recibir asistencia es de hasta 3,5 CBT, lo que abarca a usuarios con ingresos de hasta $ 4,25 millones.
2 ¿Cómo es, en la actualidad, el régimen de subsidios para la energía?
El subsidio estatal se aplica con una bonificación sobre el precio de la energía consumida, que se suma a los cargos de distribución, transporte e impuestos que los usuarios pueden ver en las facturas que le llegan por el servicio. Este modelo divide a los usuarios en tres niveles según sus ingresos declarados en relación a la CBT publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A partir del año que viene, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica, habrá dos categorías: Hogares con subsidios, que recibirán una bonificación sobre el valor de la energía; y Hogares sin subsidios, que abonarán el costo pleno del servicio.
3 ¿Cuáles son las características principales del nuevo esquema propuesto?
En electricidad, los hogares que califiquen para gozar del subsidio tendrán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno (de mayor demanda), y de 150 kWh en primavera y otoño (considerados como meses templados desde el punto de vista del consumo). En el sistema actual los subsidios cubrían el 100% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para ingresos bajos y de hasta 250 kWh para ingresos medios. Según fuentes de la actividad consultadas por LA GACETA, lo que la medida generará es una disminución del aporte total de subsidios nacionales a los usuarios; tanto por su recalificación (una parte de los N3, de ingresos medios los perderán) como en su incidencia (bajan los topes a 300 y 150 kWh mensuales según se trate de los períodos del año) como del porcentaje que, como máximo, será el 50%. No hay que perder de vista que, en el caso del consumo de un cliente radicado en Tucumán, el promedio mensual es de entre 270 a 290 kWh. Esto quiere decir que tendrá que aplicar un ahorro forzoso en gran parte del día para evitar pagar una tarifa prácticamente plena.
4 ¿Qué pasará con aquellos que se encuentran inscriptos en el registro de subsidios?
Hoy, 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural reciben subsidios. Con el nuevo esquema, el universo beneficiado podría modificarse. En tanto, los usuarios que ya figuran en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán reinscribirse. Sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse mediante declaración jurada mensual, lo que permite pedir reconsideración en caso de cambios en la situación económica.
5 ¿Qué pasará con los beneficiarios del Programa Hogar?
La Secretaría de Energía de la Nación confirmó que los más de 3,3 millones de beneficiarios del Programa Hogar serán incorporados al nuevo régimen. El área que encabeza María Tettamanti aseguró que la transición ofrecerá “reglas más claras y homogéneas”, mantendrá la protección estatal para los sectores vulnerables y permitirá a los usuarios prever con mayor precisión el impacto del consumo en sus facturas.
6 ¿El proyecto se someterá a consulta pública?
El Gobierno estableció que la consulta pública estará abierta por 15 días hábiles. Será el ámbito para que especialistas, entidades y ciudadanos presenten observaciones y aportes sobre un esquema que redefine la política de subsidios energéticos y que podría modificar la factura de millones de hogares desde 2026. Ese proceso estará habilitado hasta el 22 de diciembre, plazo en el que los interesados podrán informarse y presentar sugerencias, observaciones y comentarios, tal como se especificó en la resolución 484/2025, publicada ayer en el Boletín Oficial.
7 ¿Por qué desde el Estado nacional se habla de correcciones al esquema actual?
Según Energía, la revisión y depuración de padrones permitió identificar y corregir 2.590.000 casos de usuarios que recibían subsidio sin reunir los requisitos, incluyendo 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares ubicados en barrios privados que accedían ilegítimamente al beneficio. El Gobierno enfatizó que el nuevo esquema busca terminar con distorsiones y privilegiar eficiencia distributiva, destinando recursos a quienes realmente lo necesitan.
8 ¿Con esta decisión, el Gobierno sigue aplicando el ajuste fiscal?
El Poder Ejecutivo mantiene su política de sostener el equilibrio fiscal. Por eso avanzará con la reducción del gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI durante 2026, lo que equivaldría a unos U$S 3.000 millones. Se trata de un descenso respecto al 0,65% previsto para 2025 y al pico del 1,5% heredado en 2023. La cobertura prevista implicará que los hogares pagarán, en promedio, el 76% del costo eléctrico y el 79% del costo del gas. La gestión del presidente Javier Milei proyecta que el 80% de los hogares de menores ingresos pagarán menos de $ 34.000 mensuales por gas durante el mes más frío, y el 87% del mismo segmento menos de $ 38.000 por electricidad en el pico estacional. Quienes superen los límites subsidiados abonarán la totalidad del consumo al precio pleno por el componente de la energía.
9 ¿Qué esgrime la Secretaría de Energía para avanzar con esta propuesta?
“Con este paso, el Gobierno Nacional reafirma su decisión de ordenar la política de subsidios energéticos, cuidar la plata de los argentinos y avanzar hacia un sistema más justo, transparente y sostenible, en el que la ayuda social deje de ser un beneficio generalizado y vuelva a cumplir su función esencial: proteger a los usuarios residenciales vulnerables, bajo un esquema claro y con mayor previsibilidad en el impacto de las facturas a lo largo del año”, argumentó el área que conduce María Tettamanti.
10 ¿Con esta decisión, qué pasará después con las tarifas de los servicios energéticos?
El Ministerio de Economía de la Nación asegura que la reducción de subsidios será acompañada de una actualización paulatina de tarifas y de la focalización de la ayuda, para minimizar el impacto sobre la factura promedio durante la transición. Asimismo, el Gobierno subrayó que no se esperan cortes generalizados en el sistema eléctrico este verano gracias a la capacidad de generación, aunque persistirán riesgos en áreas con redes deficitarias. Economía fijó en 7,5% el porcentaje que se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La suba regirá desde diciembre. Asimismo, se establecieron nuevos precios para la demanda de energía eléctrica durante el verano, que repercurirá en las boletas del servicio. En Tucumán, en la actualidad, hay cerca de 570.000 usuarios, de los cuales se registra un 16% de clientes de altos ingresos (N1);14% de clientes de ingresos medios (N3) y 70% de clientes de menores ingresos (N2). Poco más de la mitad de ese padrón continuaría bajo el esquema de subsidios del Estado, aunque todo dependerá del consumo energético y de la decisión de avanzar con una política de ahorro en meses considerados críticos. Si no media precisamente una conducta de ahorro energético, un tercio de los sectores medios de ingresos y la mitad de los que se consideran vulnerables pueden llegar a licuar el subsidio y pagar tarifas plenas, advierten las fuentes consultadas por LA GACETA.
¿Cómo será el beneficio para el caso del gas natural?
Para el gas natural por redes, el subsidio estatal cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre, meses considerados de elevada demanda, sin bonificación para el resto del año, de acuerdo con el esquema dado a conocer por la Secretaría de Energía de la Nación. El bloque subsidiado de gas natural se definirá según región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.
En el caso de los usuarios de garrafas y gas propano, se prevé un subsidio directo transferido a través de billeteras virtuales. Los que ya perciben el Programa Hogar -cerca de 3,3 millones de familias- serán migrados automáticamente al nuevo régimen y mantendrán la protección estatal, con reglas más claras y uniformes, indicaron desde el Poder Ejecutivo nacional. Además, quienes utilicen gas propano indiluido por redes y aún no estén inscriptos podrán anotarse a partir de enero en el sitio oficial.
El subsidio para garrafas comprenderá el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año y una garrafa adicional en invierno, con el monto acreditado como bonificación directa tras la compra en sistemas de pago electrónico como Mercado Pago, de acuerdo con las disposiciones difundidas por el Gobierno nacional.