Los subsidios a la electricidad serán más acotados a partir de 2026

Con subsidios y sin subsidios. Así será el nuevo esquema de beneficios que el Gobierno nacional dispuso para el nuevo esquema tarifario en los servicios de electricidad y de gas en todo el país. De esta manera, desaparece la segmentación de tres niveles de ingresos (altos, medios y bajos). No obstante, continuará vigente la tarifa social. En otras palabras, el nuevo sistema se focalizará en los hogares más vulnerables tomando en cuenta el nivel de ingresos del grupo. Habrá, entonces, dos categorías:
• Hogares con subsidios: recibirán una bonificación sobre el valor de la energía.
• Hogares sin subsidios: abonarán el costo pleno del servicio.
Este nuevo esquema será sometido a una consulta pública con el fin de “poner en conocimiento de todos los interesados los antecedentes pertinentes y el análisis realizado por la Autoridad de Aplicación, de manera de asegurar la participación ciudadana previa a su aprobación”, indicó oficialmente la Secretaría de Energía de la Nación.
El comunicado oficial hizo hincapié sobre la irregularidad del sistema subsidiario, en donde 2.590.000 millones de usuarios recibían subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, y entre ellos habían 370.000 solicitudes que figuraban a nombre de personas fallecidas.
Además, se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo quienes recibían subsidios como si fueran de ingresos bajos.
La secretaría que dirige María Tettamanti detalla que la ayuda estará focalizada en hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalente a $ 3.641.397 mensuales.
En cuanto a las personas que ya se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán hacerlo nuevamente: su información será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.
Con este nuevo esquema, se incorporan 3.364.065 de usuarios que provienen del Programa Hogar, y pasarán a recibir el subsidio “bajo reglas más claras y homogéneas”, manteniendo la protección del Estado y ganando previsibilidad sobre el impacto del consumo en su factura.
¿Por qué los subsidios serán acotados?
Según la resolución de la Secretaría de energía se bonificará el 50%, con un tope de 300 kWh en verano e invierno y 150 kWh para el resto de los meses. En Tucumán, las dudas del sector eléctrico se plantean sobre el alcance de aquellos beneficios. La bonificación sería para el período noviembre a enero, pero quedaría afuera febrero, un mes también de elevado consumo con el tope de 300 kWh. El mismo parámetro será para el período mayo a agosto. Para el resto de los meses regirán los topes de 150 kWh.
De no mediar ahorro, los usuarios del servicio estarían altamente expuesto a pagar tarifa plena, tomando en cuenta que un consumo promedio mensual de una familia es de 270 a 290 kWh.
En la actualidad, entre un 55% y un 60% de los clientes del servicio eléctrico cuentan con el subsidio nacional, sobre un padrón cercano a los 600.000 usuarios.
Hasta ahora, los hogares de ingresos del consumo. De no mediar ahorro, un tercio de las familias de ingresos medios puede quedar expuesta a perder el beneficio, además de un quinto del padrón de bajos ingresos. bajos reciben un subsidio del 65% con un tope de 350 kWh por mes, mientras que los de ingresos medios tienen una bonificación del 50% hasta los 250 kWh. El beneficio es anual. Con el nuevo esquema, los subsidios alcanzarán a la mitad del padrón, pero dependiendo de la conducta.