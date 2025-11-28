Los subsidios a la electricidad serán más acotados a partir de 2026

¿Por qué los subsidios serán acotados?

Según la resolución de la Secretaría de energía se bonificará el 50%, con un tope de 300 kWh en verano e invierno y 150 kWh para el resto de los meses. En Tucumán, las dudas del sector eléctrico se plantean sobre el alcance de aquellos beneficios. La bonificación sería para el período noviembre a enero, pero quedaría afuera febrero, un mes también de elevado consumo con el tope de 300 kWh. El mismo parámetro será para el período mayo a agosto. Para el resto de los meses regirán los topes de 150 kWh.